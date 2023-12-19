【禁聞】甘肅地震死傷近900 官方預警機制受質疑

【新唐人北京時間2023年12月20日訊】

甘肅地震死傷近900 官方預警機制受質疑

中國甘肅省12月18日深夜發生地震，大量建築物倒塌，眾多民眾傷亡。中共官方公布，截至19日早上，地震已造成甘肅、青海兩省至少126人死亡、718人受傷，還有20人失蹤。前線救援人員表示，傷亡人數還會持續增加。

地震的震中在甘肅臨夏州積石山縣，震源深度10公里。積石山縣位於甘肅與青海省交界，距離甘肅省會蘭州約100公里。中共官方聲稱這次地震的震級為裡氏6.2級，但美國地質調查局表示，檢測到的震級為裡氏5.9級。

網上視頻顯示，地震發生時，地下傳出轟轟轟巨響，建築物劇烈震動，人們奪路而逃。還有民眾來不及穿衣，裹著被子衝到室外。

地震時，有大學由於宿舍夜間鎖門，宿管沒有及時開門，眾多學生砸門逃生。

由於官方救援不力，很多民眾大陸微博上發貼求救，也有網民質疑，6.2級的地震，一百多人遇難，死亡人數太多了。

一個名爲「無顏色不一樣的煙火」微博用戶提出質疑說： 怎麼會造成這麼多的傷亡？2008年汶川地震後中國建築抗震設計就有了強制性規範要求，要求是小震不壞、中震可修、大震不倒。而且6.2級地震不算大地震，難道沒有地震預警推送機制？

美駐日大使批中共說一套做一套

中共先前因福島排放核處理水禁止日本水產品進口，小粉紅也大肆砲轟日本水產核污染嚴重，高喊著抵制。但日本媒體12月19日報導說，大批中國人趁夜偷偷跑到東京灣捕撈梭子蟹，還在社群平台分享在日本趕海體驗。很多日本漁民對此非常氣憤。

美國駐日本大使伊曼紐爾（Rahm Emanuel），18日也在社群媒體X（推特）上發文，指責中共「說一套做一套」，一方面禁止日本海鮮進口，另一方面中國漁船又持續在日本海域捕魚。

伊曼紐爾說：「中共嘴巴上說要合作，行為上卻是脅迫。8月24日北京禁止所有日本海鮮進口。4個月過去，中國漁船仍然在日本海域捕魚，而中國共產黨的領導層也還在吃這些在日本海域捕獲的魚。」

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