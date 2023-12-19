請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹19日電）台積電董事長劉德音宣布將不參與下屆董事提名，於明年股東會後退休，震撼業界。劉德音將交棒給副董事長暨總裁魏哲家，意味2018年以來運作5年的台積電雙首長領導制，將於明年畫下句點。

台積電創辦人張忠謀於2018年6月5日台積電股東會後退休，欽點 劉德音 劉德音小百科 生日：1954年

經歷：

台積電董事長

世界半導體理事高峰會（WSC）全球主席

台灣半導體產業協會（TSIA）第十二屆理事長

台積電董事長 世界半導體理事高峰會（WSC）全球主席 台灣半導體產業協會（TSIA）第十二屆理事長 學歷：

美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士

美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士

國立臺灣大學電機工程學系學士 看更多 關閉 與 魏哲家 魏哲家小百科 生日：1953年

經歷：

台積電總裁

台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長

台積電總裁 台灣半導體產業協會（TSIA）第十一屆理事長 學歷：

美國耶魯大學電機工程博士

國立交通大學電機工程學系碩士

國立交通大學電機工程學系學士 看更多 關閉 兩人接班，由劉德音擔任台積電董事長，魏哲家出任副董事長暨總裁，台積電自此邁入雙首長平行領導時代。

張忠謀當時曾分析劉、魏兩人特質不同，他認為劉德音思慮周詳，魏哲家決策快，兩人有很大的互補性，並依此進行內外分工，劉德音代表台積電對外，與政府溝通，魏哲家則負責客戶。

張忠謀交棒後，台積電營運並非一帆風順，也曾經歷不小震盪。劉德音與魏哲家上任不到1年之際，台積電陸續爆發電腦病毒感染及晶圓14B廠晶圓良率受光阻原料影響事件，外界一度質疑台積電「螺絲鬆了」，讓上任不久的劉德音與魏哲家承受不小壓力。

近幾年全球大環境轉變猶如驚滔駭浪，台積電卻也在風風雨雨中日益茁壯。

在美中貿易戰、科技戰不斷延燒下，中國電信大廠華為遭美國列入黑名單，台積電就此失去第2大客戶，加上全球爆發疫情，以及地緣政治壓力升高等，嚴厲考驗雖然接踵而來，但台積電卻因優越的半導體製造技術躍上國際舞台，成為全球競相爭取的國際級大企業。

儘管台積電今年營收恐因半導體產業庫存修正影響而下滑，不過，台積電過去幾年在面對前所未有的外在危機下，營運依然屢創新高，去年營收達新台幣2兆2638億元，歸屬母公司淨利1.01兆元，每股純益39.2元，並陸續決定前往美國、日本及德國設廠，其中，日本熊本廠將於明年量產。

據統計，劉德音與魏哲家接班以來，台積電股價自229元，攀高至今天的585元，大漲356元，漲幅達155%；市值自5.93兆元，增至15.17兆元，增加9.24兆元。

（中央社製圖）

不僅資本市場肯定劉德音與魏哲家的表現，總統蔡英文也說兩人是最強組合，內外分工得宜，領導台積電持續不斷再創奇蹟，成為傲視三星、英特爾的國際半導體產業翹楚。

對於劉德音的領導風格，台積電員工說，劉德音行事沉穩、嚴謹、多方思考，且尊重台積電傳統文化價值。劉德音任內強化公司治理與推動ESG（環境、社會、公司治理）。

劉德音今年70歲，加入台積電已30年，明年即將退休，可謂功成身退，而魏哲家未來如何帶領台積電再創奇蹟，備受全球矚目。（編輯：林淑媛）1121219