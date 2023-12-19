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（中央社台北19日電）中國盛傳今年非洲豬瘟疫情再起，迅速蔓延多省分，四川省畜牧業協會近日建議積極應對，但中國農業農村部迄今未通報非洲豬瘟確診病例。業內訊息顯示，中國大陸目前流行的非洲豬瘟新型變異株病症輕，更難發現與預防。

香港11月連續爆發非洲豬瘟疫情後，農業部獸醫研究所昨天表示，首度從中國入境旅客攜入的豬肉製品檢出新型非洲豬瘟病毒，使得當前中國大陸的非洲豬瘟疫情再受關注。

但是在中國農業農村部畜牧獸醫局的「疫情發布」欄，迄今未通報非洲豬瘟確診病例；5月26日起，每月固定發布的「全國主要動物疫病報告情況統計表」，也未見第一類動物傳染病的非洲豬瘟，僅通報極少數第二類的一般豬瘟病例。

今年4月，中國大陸盛傳非洲豬瘟疫情再起，但中國農業農村部畜牧獸醫局防疫處處長黃濤接受澎湃新聞採訪時稱，從各地監測報告情況看，目前非洲豬瘟疫情形勢總體平穩，對生豬生產的影響可防可控。只要堅持落實好各項常態化防控措施，疫情不會像前幾年那樣再出現大範圍、區域性爆發流行。

黃濤並稱，今年第一季，中國大陸非洲豬瘟檢出陽性率在0.02%左右，和去年同期基本持平，持續保持在較低水準。自2018年8月傳入中國以來，各省分均已報告發生過非洲豬瘟疫情。0.02%這個數據雖然不高，但涉及到的環節和場點多，中國生豬養殖量大，對其危害不能掉以輕心。

不過在稍早的2月，中國農業農村部畜牧獸醫局宣布暫停3個養豬公司的非洲豬瘟「無疫小區」資格，而且這3個育種場已經部分或完全停產，即被業界指為疫情再起。

據多個中國養豬業自媒體發布，今年3月以來，非洲豬瘟新型變異株自北方向南方蔓延，覆蓋多省分。業內人士相繼反映，養豬場遭到入侵，疫情特別嚴峻。在養豬第一大省四川，傳出感染面積達20%至30%。

據發布，今年非洲豬瘟傳播面之廣，出乎業界預料，新型變異株存在3大特性：一是毒力減弱，有豬場的豬隻發病後一週仍未死亡；二是早期症狀減輕，發病豬隻早期臨床症狀減輕，診斷更難、發現更慢；三是傳播速度更快，往往發現時已傳染較多豬隻。

業界形容，養豬場從以前發病不知道防，到現在很多人感歎「防不勝防」。

據財聯社15日報導，四川省畜牧業協會一份「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議」的文件在養豬群組內流傳，引發業內討論。

這份文件指出，當前中國北方部分地區非洲豬瘟疫情頻發，病毒污染面不斷擴大，疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

文件請求從2023年12月15日至2024年2月29日，除種豬、仔豬（重量在30公斤及以下且用於育肥）、非洲豬瘟等重大動物疫病無疫區和無疫小區生豬外，四川省外超過30公斤的生豬禁止調入四川育肥。

四川省畜牧業協會相關人士其後證實，該份文件的確是真實存在的，已經向四川省農業農村廳提交申請，現在中國農業農村部正在研判，尚未批覆。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1121219