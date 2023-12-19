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（中央社記者謝方娪台北19日電）金管會今天公布2024年近百項金檢重點，因應打擊詐騙，除列入防詐外，虛擬貨幣事業也首度列入明年金檢業別中，金檢重點聚焦在業者是否落實洗錢防制。

根據金管會證期局統計，目前已向金管會完成洗錢防制法遵聲明的虛擬貨幣業者共25家，另審查及補件中的業者有19家。

金管會檢查局今天公布明年金檢重點，合計達96項，為打擊詐騙，金管會將防制詐騙措施列入明年對銀行、信合社、券商及投信金檢重點，包括是否強化開戶作業審查、網銀與ATM等高風險自動化業務管理、員工教育宣導等。

另外，由於先前境外虛擬貨幣事業暴雷引起外界關注國內虛擬貨幣監理，行政院已在今年指定金管會擔任台灣虛擬貨幣事業主管機關，金管會明年金檢正式新增「虛擬資產平台及交易業務事業」查核業別，未來將進行持續性檢查，緊盯業者洗錢防制。

金管會檢查局副局長張子敏今天在例行記者會說明，金管會明年金檢除了關注防詐措施及虛擬貨幣業者外，也將關注公司治理、金融消費者權益保護、海內外不動產授信風險管理及資通安全等，合計6項被列為金管會明年金檢特別關注領域。

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金融消費者權益保護涵蓋個資保護、身心障礙者及高齡客戶權益保護、理專銷售作業控管等面向，資通安全則包括雲端服務業者資安在內。

張子敏說明，為加強消費者保護，金管會對國銀金檢重點新增理專有無銷售未經金管會核准的金融商品、信用卡發卡機構將持卡人個資提供第三人使用的資料保護，並將檢視國銀及投信辦理機器人理財業務情形；為強化資安，對信合社、壽險及產險金檢重點則新增資通系統與服務供應鏈風險管理等。（編輯：林淑媛）1121219