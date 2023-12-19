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（中央社記者吳家豪台北19日電）工業電腦廠研華今天召開重大訊息記者會，說明向關係人取得華亞段9地號土地案，將擴充台灣製造基地。展望2024年營運，研華坦言明年上半年比較艱困，下半年有專案訂單大量出貨，預估2024全年營收將成長高個位數百分比（約7%至9%）。

研華已於今年10月30日經審計委員會及董事會決議，通過向關係人取得華亞段9地號土地案，相關決議程序及公告流程皆依法辦理。因本案屬重大關係人交易性質，今天補行召開記者會說明相關內容。

研華綜合經營管理總經理陳清熙今天出席重大訊息記者會表示，為因應2030發展願景，在全球製造版圖規劃下，台灣製造基地應該要適當擴充，既有林口製造基地加上東湖廠產能已接近滿載，東湖廠也即將搬到林口進行整合，有3280坪的缺口。

他說，研華內部評估華亞段9地號土地符合研華地域條件需求，具有與事業單位及製造群聚之利，可充分凸顯競爭優勢與整合效益。研華認為台灣生產具有品質及供應鏈優勢，多數重要客戶仍傾向在台灣生產，即使有地緣政治風險，長期仍保持部分產能在台灣。

陳清熙指出，在選址與成本評估上，研華考量經營績效、產業群聚、可用土地和價格等各項條件，比較過北部幾個潛在區域，包括華亞工業區、中壢工業區、五股工業區都列入考慮，其中五股工業區因基地面積過小，不列入最後評估。從土地投入成本面向來看，華亞工業區單價較中壢工業區更高，但因為華亞2期物件擁有較高的容積率，考量整體土地開發條件與各項配套後，確實為最佳選擇。

研華目前主要製造基地包括台灣、中國昆山及日本北九州，其中台灣與中國各占45%，日本占8%，外包產能占2%。陳清熙說，就長期策略而言，中國昆山及台灣產能未來將各占40%，日本擴大產能後加上外包產能合計將接近20%，因此有必要擴充台灣製造基地。

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針對營運展望，陳清熙說，今年第4季接單逐漸好轉，尤其中國11、12月表現不錯；明年上半年還是比較艱困，等到明年下半年將有專案訂單大量出貨，對2024全年營收抱有成長高個位數百分比（約7%至9%）的期待。

觀察有機會成長的領域，陳清熙認為，首先看好的是與ESG（環境保護、社會責任、公司治理）相關的電池、電動車等應用，其次是物聯網應用帶動普及率提高的邊緣AI（人工智慧）；此外，研華在醫療產業提供標準品、客製品及專案產品，將是明年重要成長引擎。（編輯：張均懋）1121219