倍力董事長許金隆。（資料照，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕台灣碳權交易所將於本週五（22日）啟動交易，昨日碳權概念股先行表態，隨著淨零碳排措施推進，ESG（環保、社會責任、公司治理）成為上市櫃公司剛性需求，切入碳盤查產品的軟體廠倍力（6874）、叡揚（6752）也看好碳盤查需求高速成長，明年營運樂觀看待，且除北部外，軟體廠也加強耕耘中南部市場，強化中長期成長動能。

倍力旗下有合併報表系統與碳盤查產品「碳管家」，被市場視為軟體廠中的碳權概念股指標。倍力董事長許金隆表示，ESG需求不受景氣影響，倍力碳盤查產品年中導入AI，布局已到位，第4季客戶詢問度提升，對明年能見度樂觀，需求會逐步放大，並預期下半年營收成長會優於上半年。

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倍力也說明，台灣推動上市櫃公司永續發展行動方案、國際財務報導準則（IFRS）永續揭露準則等，企業同時面臨國際供應鏈壓力，碳盤查與減碳需求提升，目前合併報表產品已有300多家客戶，因企業的財務長多會身兼永續長、公司治理主管，碳管家有望加速推展到現有合併報表客戶群，並加速往南部高碳排產業拓展。

加強耕耘中南部市場

叡揚旗下則有碳盤查系統「零碳雲」，且積極耕耘高雄市場。叡揚董事長張培鏞表示，因台灣產業以外銷為主，面臨國際供應鏈壓力甚至比政府規範更快更急，若ESG措施不到位將影響企業競爭力，使得碳盤查需求成長迅速，明年需求更旺盛，零碳雲可望拓展到數百家客戶，明年在ESG與AI需求帶動下，整體營運將勝今年。

張培鏞指出，企業第一步須先數位轉型，而後才能進行碳盤查與減碳，因此隨著減碳措施推進、數位轉型需求也同步續強。此外，叡揚布局高雄多年，今年並設立高雄研發中心，看好高雄數位轉型與碳盤查需求不弱於北部市場，將持續成長，碳盤查產品第一波將鎖定金屬材料產業。

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