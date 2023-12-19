中共未通報非洲豬瘟 疫情不透明引發質疑

【新唐人北京時間2023年12月20日訊】中國非洲豬瘟疫情再起，並蔓延多個省份，但中共官方至今未通報確診病例，引發外界質疑。

台灣農業部獸醫研究所18日表示，首度從中國入境旅客攜帶的豬肉製品中，檢出新舊兩種不同基因型的非洲豬瘟病毒。新變種病毒已在中國引發嚴重疫情。

據財聯社15日報導，四川省畜牧業協會一份「關於近期非洲豬瘟疫情發生情況匯報及建議」的文件在養豬群組內流傳。文件指出，中國北方部分地區非洲豬瘟疫情頻發，病毒污染面不斷擴大，疫情蔓延迅速，對四川生豬養殖造成極大威脅。

不過，中共農業農村部畜牧獸醫局至今未通報非洲豬瘟確診病例；每月固定發布的「全國主要動物疫病報告情況」，也沒看見第一類動物傳染病的非洲豬瘟，只有通報極少數第二類的一般豬瘟病例。

本台撥打給四川、河南的養豬戶，他們表示，當地沒有非洲豬瘟疫情。

記者：現在豬瘟嚴重嗎，官方有甚麼措施嗎？

四川某養豬場萬先生：沒有。

記者：你們那邊沒甚麼影響嗎？

萬先生：沒有（影響）。

記者：現在豬價怎麼樣啊？

萬先生：挺好的。

記者：官方有沒有對你們管控，有沒有這個現象（非洲豬瘟）？

河南某養豬場魏先生：那個沒有，沒有，沒聽說。

河南某養豬場梁先生：我也沒有出現情況。

記者：那你知道哪裡有嗎？

梁先生：我不知道。

而黑龍江兩個養豬戶，得知詢問非洲豬瘟疫情，就掛斷電話。

大陸時評人藍女士表示，國內有非洲豬瘟，但官方不通報，這個行業的人，為了掙錢，也不會說。

大陸時評人藍女士：「豬瘟是有的，養殖戶知道，屠宰場，賣豬肉的，都知道，一條鏈上的，他們都知道，就唯獨普通的消費者不知道。」

據藍女士的說法，染疫的豬不會被銷毀，而是低價賣給消費者。

新唐人電視台記者陳潔、李珊珊、鐘元採訪報導

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