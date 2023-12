前線俄軍爆「鼠熱」 士兵眼睛流血頭痛高燒

【新唐人北京時間2023年12月21日訊】烏克蘭國防部情報局(HUR)最近發布了一份報告,指出哈爾科夫州庫皮揚斯克(Kupyansk)前線的俄羅斯軍隊爆發「鼠熱」,由於指揮官們對士兵們的抱怨視而不見,導致疫情更糟。

「在占領軍前線的庫皮揚斯克方向,鼠熱正在大規模蔓延」,HUR在Telegram上寫道,鼠熱顯著降低了俄羅斯士兵的戰鬥能力。

HUR指出,俄羅斯指揮部無視軍隊人員提出的發燒抱怨,認為這是士兵逃避戰鬥的另一種表現。該機構指出,在「鼠熱」的早期階段,症狀類似於普通的流感,這導致識別延遲。「這次疫情的影響是巨大的」。

「鼠熱」是鏈球菌感染的一種,可以通過直接接觸齧齒動物、吸入老鼠糞便中的灰塵或食用受污染的食物而感染。

鼠熱的症狀包括嚴重頭痛、高燒、皮疹、發紅、低血壓、眼睛出血、噁心和頻繁嘔吐,這種疾病還會影響腎臟,感染者還會經歷劇烈的腰痛及排尿困難。

由於冬季服裝供應不足和醫療服務的缺乏,庫皮揚斯克前線俄羅斯士兵中「鼠熱」病例激增。

對此,烏克蘭似乎早有準備,烏克蘭士兵獲得了前線支援——貓。老鼠不僅存在於前線,它們也是一個嚴重的問題!他們會鑽進睡袋裡擾亂士兵的睡眠,吃掉它們能吃到的任何東西,甚至包括部隊的裝備,比如頭盔或重要的通訊電纜。

士兵Jewhen Ijewlew在烏克蘭電視台描述了這一情況:「當你醒來時,你總是會發現兩三隻老鼠爬進你的睡袋。當它們咬你的手指時,真是讓人難受。」

有了貓咪的幫助,烏克蘭戰士的生活輕鬆多了。長期以來,寵物一直伴隨著軍隊參加戰爭,其中一些發揮巨大的「保護」和作戰能力,另一些則起到了鼓舞士氣的作用。

NAFO cat division at the frontline in Ukraine! pic.twitter.com/0R83gafKnW — Kvist.P💙💛❤️🇩🇰 (@kvistp) November 6, 2023

在戰爭中,一些前線動物,尤其是狗,發揮著作戰作用。例如,探測犬經過訓練可以嗅出隱藏的爆炸物,這可以挽救戰場上士兵的生命。

貓對於改善戰壕中的生活也非常有用,它可以殺死老鼠和害蟲。貓的聽覺很敏銳,能夠在敵人炮擊開始之前感覺到它並開始喵喵叫,就像發布空襲警報一樣。

How do you properly end a work week?

You should do it with a cheerful vibe, and Ukrainian combat cats can help you with that! pic.twitter.com/OZav6uoqBu — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 15, 2023

在過去的衝突中,馬和大象等其它動物曾被用來運送士兵、裝備和武器。美國政府的照片顯示,二戰期間使用了騾子、小狗等多各種動物。

(記者李昭希綜合報導/責任編輯:林清)

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/21/a103835828.html