根据美国人口普查局（U.S. Census Bureau）周二（12月19日）发布的估计数据，移民推动了美国人口连续第二年增长，再加上新冠疫情大流行导致的死亡人数下降，使2023年美国人口增长速度加快。

根据最新数据显示，美国人口增加了160万人，其中三分之二以上来自国际移民，使全国总人口达到3亿3490万人。

此前美国的移民人数因为新冠疫情的限制而下降，但去年移民的数字反弹，达到了近100万人，而今年增长的趋势仍在持续，移民人数净增长达到110万人，达到二十多年来的最高水平。根据预测显示，如果没有移民的话，美国人口估计会持续下降，直到2030年代末期，死亡人数会超过出生人数。

布鲁金斯学会（Brookings Institution）人口统计学家威廉·弗雷（William Frey）表示，移民增加将有助于抵消人口成长的放缓。他说：“移民将成为未来（人口）增长的主要来源。”

与去年相比，美国今年的死亡人数减少了约30万人。这有助于人口的自然增长翻倍，使2023年的自然增长超过50万人，这是自2018年以来美国人口的最大增幅，其中今年有42个州的人口增加，高于去年的31个州，87%的人口增长来自南部。

曾推出移民“零容忍政策”的美国前总统唐纳德·特朗普（Donald Trump），周二在爱荷华州滑铁卢的一次竞选集会上，为他此前关于穿越美国南部边境的移民“污染美国的血统”之言论做出反驳，他否认他的言论与纳粹德国领导人阿道夫·希特勒（Adolf Hitler）的法西斯著作有任何相似之处。

他说：“我从来没有读过《我的奋斗》。”《我的奋斗》为希特勒的自传。不过特朗普周二再度强调，非法居住在美国的移民正在“摧毁我们国家的血统，他们正在摧毁我们国家的结构”。

一些政治家和极端主义专家指出，特朗普的措辞与希特勒有关雅利安血统“纯洁”的论述相呼应，这支撑了纳粹德国在二战前后有系统地残害数百万犹太人和其他“不受欢迎的人”。

白宫先前对特朗普的言论予以谴责。12月17日，美国总统乔·拜登（Joe Biden）就废除排华法案80周年发表声明。拜登认为《排华法案》以移民制度为武器，歧视整个一个种族群体，所幸废除之后，随后的法律产生了一个更好地反映了美国作为一个移民国家价值观的移民制度。他并向做出非凡贡献的移民致敬。

（此文参考了美联社的报道。）