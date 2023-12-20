编者按：这是孙韵为美国之音撰写的评论文章。这篇特约评论不代表美国之音的观点。转载者请注明来自美国之音或者VOA。

美中关系在2023年中经历了种种波折，可谓是跌宕起伏的一年。从年初巴厘岛峰会后众人对美中关系寄予种种期望，然而2月气球事件以后双边关系迅速降温，在长达四个月的时间里几乎陷入冰点，6月初国务卿布林肯访华重新开启长达四个月的两国部长级官员沟通互访，最终11月的旧金山领导人峰会成行，为稳定双边关系打下基础。过去一年的经历再次向人们确认——美中关系已经跨过了卢比孔河，过去那个致力于接触和合作的时代真的结束了。

“稳定”而非“改善”

纵观2023年的美中关系，即便有11月中的旧金山峰会作为收官之笔，也很少有人用“改善”来形容峰会后的美中关系。拜登政府寻求的是双边关系的“稳定”，目的在于管控竞争、防止冲突，其底线之低、考量之实际发人深省。相比之下，“改善”美中关系则代表着更为积极和进取的政策目标，潜在含义是美中关系似乎仍有可能回到过去的黄金时代。在当前的对华政策表述中，“稳定”对美中关系的积极含义和预期是相当有限的。

“稳定”美中关系同过去几年中华盛顿一直强调的“护栏”似有异曲同工之处，根本目标都在于管控分歧，保证双边关系在激烈竞争的条件下不至于脱轨。中方一直不接受“护栏“这一提法，认为护栏只会给美方更多的信心和保证”在错误的轨道上一路狂奔“。但是随着旧金山峰会在双边关系问题上达成一些协议和心照不宣的安排，只要能够实现稳定，是不是仍然被称作”护栏“也许并不重要。

旧金山峰会

作为2023年美中关系的里程碑式事件，旧金山峰会对于未来一年的双边关系无疑具有重要的意义。有趣的是，同一年前的巴厘岛峰会相比，美中领导人在过去的12个月中都各自遭遇了不同的阻力和挫折。

2022年11月拜登刚刚从中期选举中获得了选民们对民主党的肯定；而习近平也在20大中确定了前所未有的权力和权威。然而一年以后，拜登在民调中不断落败于共和党——尤其是特朗普，在摇摆州的民调中不断处于下风。在中国，之前所期待的新冠疫情放开以后外贸与外资的报复性增长并未出现。前三个季度中进出口总值30.8万亿人民币，不增反降。实际使用外资金额9199.7亿人民币，同比下降8.4%。中国经济面临长期未见的困难局面。

双方在2024年都有比美中竞争更重要的议题，拜登在2024年将集中精力寻求连任，而中国在未来的一年中需要着力解决国内经济问题。因此，在2023年将近年终这一关键节点寻求双边关系的稳定也就变得愈发顺理成章。

稳定的可持续性问题

美中在旧金山峰会上达成了一些积极的协议，例如重启两军交流、芬太尼合作、人工智能方向的对话等等。但是，究竟有多少协议能够切实得到执行仍然未尝可知。观察人士普遍看到中国在两国执法合作方面已经展现出一些合作的意愿，但是两军交流在旧金山峰会一个多月以后仍然尚未重启。中方在旧金山峰会后的通稿中强调双方将在平等和尊重基础上恢复两军高层沟通、美中国防部工作会晤、美中海上军事安全磋商机制会议，开展美中两军战区领导通话。考虑到美中以及菲律宾近期在黄岩岛和仁爱礁展开的博弈，以及美国近期宣布的新一轮对台军售，中方大概率认为目前双方既不平等也无尊重。恢复两军交流仍然任重道远。

经过了两国工作部门长达一年的努力和经营，美中关系似乎终于在经历了5、6年的下滑后呈现出一些积极起色。2024年美国财政部将领衔处理对中国的经贸协调和协商，金融界和商界对此抱有相当的期望。虽然拜登政府到目前为止未能撤销特朗普时期对中国加征的关税，但是美中之间除了关税之外仍有很多丰富的领域可资商讨。

然而达摩克里斯剑依然高悬，但是没有人能够确定这种积极的势头能够持续多久，尤其是考虑到明年台湾的大选和美国的总统选举，很难令人不担心双边关系未来的走向。

两次大选

目前，大部分中国观察人士都对台湾明年1月即将举行的总统大选并不抱有太大的幻想。民进党候选人在民调中长期占有领先地位，这早已使得中国大陆的主要目标集中在如何应对民进党第三任期即将带来的挑战。考虑到美国的立场以及压力，民进党采取重大步骤改变现状的可能性也许比观察人士之前预估的要小。但是尽管如此，中国采取武力威慑“先发制人”震慑民进党的可能性几乎是板上钉钉。因此，美中由此可能产生的博弈、危机升级，乃至斗争的前景仍然会带来巨大的不确定性。

但是同美国总统选举相比，台湾大选对美中关系产生的影响则是小巫见大巫。拜登政府加强同盟孤立中国的政策固然让中国头痛，其高科技产业对华脱钩的战略也让中国大受损失，但是在拜登治下，美中关系至少是有底线的。经历过2020年特朗普最后一年美中关系“自由落体”式的下滑，如果特朗普再次当选，过去四年中形成的美中关系”竞争+稳定”的格局势必推倒重来。北京又要重新面临特朗普不可确定、不可预知的对华政策。对于北京来说，虽然特朗普“美国优先“的政策会给美国的全球领导地位以及同盟体系带来严重破坏，但是同他可能给中国国家统一、政权安全带来的挑战相比，哪怕中国乐见前者，这些简单收益也并不能弥补他可能给中国带来的损害。

2023 年渐行渐远，2024年美中关系或许更加风高浪急。