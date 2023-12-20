【新唐人快報】河南近期「白事」暴增 民間停屍房搶手

【新唐人北京時間2023年12月22日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。

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今日焦點：24h不停！河南病亡劇增，猝亡者曾打疫苗；新低！外資降4年冰點；4.1級！甘肅餘震，官方淡化災情？自縛！中共禁出口稀土技術；經濟脅迫，中共中止關稅減讓；8年首次！日韓恢復經濟會談。

【中共禁出口稀土技術 被指作繭自縛】

今天消息，中共商務部12月21日公布了一系列禁止出口的名單，其中包括稀土技術，而美國經濟學家警告，中共的做法是在作繭自縛，會加速失去國際主導地位。名單以所謂「維護國家安全」為由，禁止了110項技術的出口。還禁止了稀土磁鐵製備技術，與合金材料的生產技術等。

其中稀土技術被禁止引起關注。稀土是手機、汽車、導彈等高端產品的重要原料。美國智庫布魯金斯研究院的研究表明：中國生產了全球約60%的稀土元素。

多年來，中共政權用稀土威脅國際社會。一位稀土分析師12月21日向路透社表示：中共自2007年以來，一直在壓制稀土出口。

而經濟學家認為，稀土是把「雙刃劍」。美國經濟學家埃茲拉蒂，12月6日在《大紀元》撰文指出：如果中共當局頻繁、嚴厲地拒絕向國際出口重要原料，那麼西方與日本可能會開發其它資源，中國進而或面臨商業損失，並且失去全球主導地位。

【外企對華投資降至冰點 創4年來新低】

今天消息，彭博社12月21日估算數據表明，外企對中國的投資降至冰點，11月的流入中國的投資創下近4年來新低。中共商務部12月21日發聲明稱：今年前11個月，外資的對華投資同比下降10%，至1.04萬億元人民幣。對此，彭博社在這個數據上計算得出，11月中國實際利用外資金額為533億元人民幣，同比下降19.5%，創2020年2月以來的歷史新低。但以上是建立在中共官方數據得到的結論，鑒於中共經常隱瞞真實數據，實際情況可能更糟。

【甘肅4.1級餘震 官方結束救援被指過早】

今天消息，甘肅臨夏州積石山縣12月21日凌晨4點左右，又發生4.1級地震。中國地震台網通報稱，21日凌晨4時02分，甘肅石山縣發生4.1級地震，震源深度8千米。

18日深夜，積石山縣發生至少6.2級地震後，餘震不止。中國地震台網通報稱：截至12月20日早上8點，共記錄到餘震423次，其中3.0級及以上餘震10次。

官方通報稱，截至12月20日，甘肅青海兩省遇難者升至137人，近1000人受傷。以上只是中共官方數據，鑒於中共經常隱瞞真實數據，實際情況可能更嚴重。

但外界質疑黃金救援時間未滿，官方就結束救援。官方稱19日下午3點救援結束。一般地震72小時黃金救人時間，但甘肅當局在「黃金救援時段」內就宣布救援結束，原因不明。

對此，大陸媒體人楊先（化名）對大紀元表示，中共想淡化災情。按官方內部說法，就是擔心外界對於地震這個事情過於炒作。

四川省地礦局、四川省地震學會理事范曉教授，也認為官方通報的震級與傷亡人數有出入。他12月20日向大紀元表示，中共一直聲稱地震是可以防的，已經定下一個建築標準：強震不倒。如果是6.2級，正常情況下不會有這麼多人傷亡。

此外，旅德中國國土資源規劃管理專家王維洛，20日對大紀元表示：中共歷次地震救災都很早就結束救援。當局可能希望把一些消息給隱瞞住，怕救援隊用手機拍下的場景，會揭穿所謂全國脫貧的真相。

【河南近期「白事」暴增 民間停屍房搶手】

官方雖然淡化中國疫情，但河南「白事」暴增。河南南陽居民對大紀元透露，當地醫院感染者爆滿，火葬場24小時運轉。河南南陽居民周翔表示：現在隔幾天就會看到訃告，老年人的訃告居多。死亡的人中也有年輕人和小孩，但是他們不會有訃告，處理比較低調。在殯儀館工作的朋友對他說，火葬場有8個焚屍爐，是24小時運轉。並且表示：去年12月疫情封控放開後，去世的人太多，很多屍體都放到凍蝦、凍魚、凍海鮮的冷凍室裡；現在火葬場每天都在燒，來不及燒的（遺體）就放在冷凍櫃冷凍著，然後排班。

另外河南許昌的邵先生對大紀元表示：當地大白肺的很多，有人出院了，但沒有徹底痊癒的，會留下後遺症。他認為猝死的人與打了中共疫苗有關。他還表示：去年底疫情爆發時，當地3000塊錢的一口棺材賣到一萬多，還搶不到手；北京的墓地賣到十幾萬。

河南省是中國人口最多的省份之一。河南省衛健委今年1月9日稱：截至1月6日，河南省有89%的人感染了新冠病毒。根據這個百分比，在河南近1億居民中，至少有8850萬人感染。

【黑龍江煤礦發生事故 至少12死13傷】

今天消息，中共央媒12月21日報導稱：20日下午3點50分，雞西市恆山區坤源煤礦發生一起斜井跑車事故。事故造成至少12人死亡、13人受傷。

斜井跑車是指在斜井提升或下放車輛時，礦車失控沿著斜井墜下的事故。發生斜井跑車時，失控的車輛會危及人身安全。

網友紛紛表示今年真是多災之年。有人表示，「又一個噩耗，今年真是個多災之年，願逝者安息，不要再發生災難了，平平安安到2024」。

【國航原黨委書記落馬 退休7年後被查】

今天消息，中共中紀委12月21日通報稱，中航集團原黨組成員、中國國際航空股份有限公司原黨委書記、董事、副總裁樊澄被查，他被指涉嫌嚴重違紀違法。

他在退休7年後被查。公開信息顯示，樊澄是會計師出身，2001年進入民航業工作，此後20年經歷了中共航空業的發展。2016年，官方發通報稱，免去中國航空集團公司黨組成員職務，退休。

【韓國籍化學品船在長江爆炸】

今天消息，江蘇公眾號「常熟海事」12月21日發通報表示，21日下午3點08分左右，一艘韓國籍船下行至長江常熟段蘇橋附近水域時，起火爆燃，在船人員22人，船上沒有載貨。截至12月21日16時50分，遇險22人已全部獲救。

一位知情人士告訴財新網，這艘船名稱是「NEW BRIGHT」，21日上午在常州卸載化學品「苯」後，空載經長江駛返韓國，到蘇通大橋附近，突發事故，事發地距離最近的上海水源地僅44公里，沒有造成泄漏、污染等事故。

【中共中止關稅減讓 台灣譴責經濟脅迫】

今天消息，中共財政部12月21日宣布，自2024年1月1日起，對來自台灣的丙烯、二甲苯等產品，中止12項ECFA協議關稅減讓。宣稱台灣單方面對中國大陸產品出口，採取禁止、限制等措施，稱台灣違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》(ECFA)規定。

當天，台灣行政院對此提出四大不合理。例如：中方的調查過程不公平公正；內容與事實不符等。並譴責中共的經濟脅迫，呼籲停止政治操控。

【日韓恢復高層經濟會談 八年來首次】

今天消息，韓國和日本關係融冰，12月21日舉行了8年來第一次的高層經濟會談。首爾外交部當天表示，韓國外交部經濟事務副部長，會評估雙邊經濟合作；並與日本外務省高級副大臣，討論經濟安全政策。並表示，雙方對話恢復，彼此同意「努力在各個領域開展合作，充分發揮合作潛力」。

韓國和日本高層經濟會談，在1999年第一次開始，從2016年起陷入僵局。原因是，韓國民團在日本駐釜山總領事館前設立慰安婦銅像，日方抗議，此後會議被擱淺。

去年韓國總統尹錫悅上任後，尋求改善與日本的關係。兩國領導人今年早些時候恢復互訪，並同意恢復包括外交在內的重要高層交往。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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