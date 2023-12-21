美国新车辆的燃油经济性2022年创下纪录，达到每公升平均11公里，或是每加仑26英里。这是9年来最大的年度改善，电动汽车的销售同时攀升，但底特律三大车厂继续落后于竞争对手。

美国环保署说，汽车燃油经济性较2021年每公升提升0.2公里，之前与2020年持平；电动汽车和插电式混合电动车的平均燃油经济性2022年每公升增加0.5公里。环保局说，燃油经济性预计2023年增加到每公升11.4公里。

美国环保署长迈克尔·里根（Michael Regan）说，报告“凸显去汽车产业减少气候污染和其它有害排放迄今取得的历史性进步。”

报告显示，在2022年，特斯拉销售了额外的排放信用额，通用汽车和梅赛德斯-奔驰购买了信用额。车厂使用信用额满足要求。

斯特兰蒂斯的燃油经济性在主要车厂中最低，其次是通用汽车和福特；特斯拉的效能最高，其次是现代和本田。马力、车重和尺寸2022年都创新高，预计2023年再创新高。

美国环保署说，电动车、插电式混合动力车和电池的生产2022年增加7%，预计2023年增加12%。电动车的平均里程增加到490公里的新高，是2011年里程的四倍多。

报告显示美国人继续远离轿车，购买更多的运动型多功能车。轿车和旅行车在2022年的销售车辆中仅占27%，运动型多功能车占据54%。

忧思科学家联盟（Union of Concerned Scientists）资深汽车分析师戴夫·库克（Dave Cooke）说，报告显示燃油车的排放2015年来基本没变。

库克说，“车厂清理传统汽油车的努力滞后，汽油车依然是销售新车中的绝大多数，未来将继续行驶。”

环保署4月建议新车排放2032年全面减少，包括车队平均排放预计比2026年的要求减少56%，表示会让2032年前新车的电动车占比达到67%。

生物多样性中心安全气候交通主任丹·贝克（Dan Becker）说，环保署应该最终制定更为严格的规定，车厂和汽车工人联合会则希望环保署放松最终的建议措施。

（本文依据了路透社的报道。）