联合国安理会星期三推迟对一项寻求增加向加沙地带提供援助的议案的表决，以争取得到美国的支持。联合国粮食计划署说，加沙一半的民众在以色列的军事打击中正在挨饿。

表决最初计划星期一进行，但多次推迟，外交官们同时寻求华盛顿能够接受的妥协言辞。

安理会15个成员国的阿拉伯代表阿联酋起草了这份决议，正在引领谈判。

阿联酋常驻联合国代表拉娜·努赛贝（Lana Nusseibeh）对记者说，“作为起草方，我们知道并参与各国首都之间正在进行的很高层的讨论，试图达成一个会被实际通过的文本，”“这份决议的最高目标永远都是试图为最需要的民众带来积极的实地影响。”

她说，“允许一点额外的外交的空间可能产生积极的效果，但如果不能，安理会将在星期四上午进行表决。”

决议草案“要求”冲突各方“允许、帮助并实现向加沙地带各地的巴勒斯坦平民人口立即”通过多数直接线路“直接安全顺利地提供大规模的人道援助。”草案还“呼吁紧急停止敌对活动”，允许安全顺利得到援助，并采取紧急措施实现“可持续地停止敌对活动”。

外交官们说，这最后的部分对美国人来说是个主要障碍。

草案如果通过，也会授权一个联合国的监督机制，确认通过许多入境点向加沙运送援助物资的人道性质。

国务卿安东尼·布林肯（Antony Blinken）在国务院记者会上说，美国一直“领导”努力，向加沙平民运送更多的人道援助，包括通过开放的拉法和凯雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）的过境口岸。

布林肯说，“我们希望确保这份决议的要求的确推动这个努力，而不是可能真的伤害人道援助的提供，使其更为复杂。”

他并说，“我希望我们能够到达一个好地方。”

布林肯并敦促各国要求哈马斯停止躲藏在平民中，放下武器投降。

他说，“如果哈马斯这样做，这在明天就结束了。”

以色列官员对他们愿意考虑什么发出了不同信息。

以色列总统艾萨克·赫尔佐格（Isaac Herzog）星期二对国际外交官们说，以色列准备进入一个进一步的人道休战，换取释放其人质。但路透社报道，总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）星期三重申，只有在铲除哈马斯、释放所有人质并在加沙不对以色列构成更多威胁时，战争才会停止。

哈马斯战斗人员10月7日进入以色列南部杀害1200人并绑架240名人质后，以色列誓言摧毁哈马斯。100多人质留在加沙。

援助首次通过约旦进入

联合国世界粮食计划署说，约旦一家慈善机构组织的46辆卡车车队星期三运送750吨食品抵达加沙。这是一个直接援助车队10月7日以来首次从约旦抵达加沙。

世界粮食计划署驻巴勒斯坦代表阿卜杜勒贾比尔（Samer AbdelJaber）在声明中说，“通过约旦建立一个走廊，会增加援助流通，去除一些我们目前面临的压力和拥堵，”“这会让我们争取更多的物资，让更多的卡车上路。”

世界粮食计划署呼吁立即停火，开通通往加沙的所有边境口岸，表示半数民众正在挨饿，缺乏食品、水和避难之处。

哈马斯官员在开罗

哈马斯星期三说，其领导人伊斯梅尔·哈尼亚（Ismail Haniyeh）在开罗同埃及官员讨论战争。

更小的巴勒斯坦激进组织伊斯兰圣战组织据报说，其领导人将在未来几天访问埃及。

埃及之前在哈马斯和以色列之间进行斡旋，包括11月底的一周临时停火，让哈马斯释放1百多人质，换回被以色列拘押的大约3百巴勒斯坦人。

对再次休战让哈马斯释放更多人质的谈判已经进行，但没有达成协议。

白宫说，人道休战和释放人质的谈判“十分认真”。

加沙战斗进入第75天，以色列军方说过去24小时攻击了300多个目标。

哈马斯管理的卫生部说，以色列在加沙已经打死将近2万人，但并没有区分平民和战斗人员的死亡。以色列说132名军人在地面攻击中死亡。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处说，冲突迫使将近2百万加沙人流离失所，很多人试图躲进加沙南部联合国严重拥挤的避难所内。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）