中国周四（12月21日）禁止出口萃取和分离战略金属“稀土”的技术。与此同时，中国彻底修改了一系列被认为对国家安全至关重要技术禁止和限制出口的清单。

中国商务部21日公布的《中国禁止出口限制出口技术目录》中，禁止出口的类别共24个，限制出口的类别共110个。去年12月，商务部就曾征求公众意见，是否把稀土萃取分离等工艺技术列入“禁止出口限制出口技术目录”。

路透社报道说，中国是世界最大的稀土加工国，中国的稀土产量占全球冶炼产量的90%。在中国出台这份禁止和限制出口技术目录之际，欧洲和美国正争先恐后地要摆脱对中国稀土的依赖。

除了稀土萃取分离工艺技术以外，中国还禁止出口稀土金属及合金材料的生产技术，钐钴，钕铁硼、铈磁体制备技术，以及稀土硼酸氧钙制备技术。

在过去的三十年里，中国在稀土的开采和冶炼方面发挥了主导作用。稀土是一组金属的简称，由17种元素组成，用于从风力涡轮机到军事硬件和电动汽车的所有领域。

彭博社说，新规定并不影响稀土产品本身的出口，但可能意在挫败在中国以外发展稀土行业的努力。

中国已经掌握了用于提炼这种战略矿物的萃取分离工艺，而西方稀土公司由于稀土的提炼、加工、利用技术复杂性和污染问题，而望而却步。

报道称，中国主导了全球稀土萃取分离技术，在某些情况下，除了中国以外，没有其他可替代的供应商。随着西方国家越来越多地将稀土的供应视为国家安全问题，尤其是全球能源转型引发了对未来潜在短缺的担忧，稀土这种关键金属也越来越受到关注。

彭博社说，美国正在带头减少中国对从锂到钴等稀土出口的控制。拜登总统重要的气候立法包括旨在增加国内或盟国供应的规定。然而，中国对此作出回应，限制了镓、锗和石墨的出口。

报道说，尽管拜登这项具有里程碑意义的立法和欧洲的《关键原材料法案》（Critical Raw Materials Act）承诺，将为潜在的供应商提供新资金，但是北京最新的禁止和限制出口技术的规定，彰显出西方生产商在发展冶炼工艺上面临的技术挑战。

中国对全球稀土市场的控制在2010年首次引起国际广泛关注，当时中国对稀土出口实施了严格限制。美国、欧盟和日本将中国的做法付诸世贸组织，最终迫使北京解除了稀土的出口限制。

彭博社说，但随着西方供应商在开发替代供应方面面临的商业、技术和环境方面的挫折，人们对中国主导地位的担忧挥之不去。

根据美国政府的数据，中国去年开采的稀土占全球稀土总量的三分之二以上，但中国是全球占主导地位的稀土冶炼国家。中国还主导着稀土磁体的供应，稀土磁体是制成品中的主要产品。