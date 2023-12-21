【新唐人快報】網易騰訊蒸發五千億 「黨」管遊戲變「滅頂災」

【新唐人北京時間2023年12月23日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。

今天是美東時間12月22日，星期五。訂閱新唐人，了解最新要聞。

今日焦點：蒸發5000億！中共打壓網遊業；買不了了！中共求美豁免俄企；加劇！PM2.5十年首增；都沒錢了？「2元麵包店」火了；極端低溫！錢塘江凍結；剩空殼？香港地標酒吧欲關閉；放寬！日本擬向美交付導彈。

首先來關注今天遊戲產業的重磅消息。中國多家A股遊戲公司，12月22日股票同時暴跌。港股方面，截至當天下午4點收盤，網易暴跌24.6%，騰訊跌12.35%，嗶哩嗶哩下跌9.67%，心動公司、中手遊、禪遊科技等，都跌超10%。其中，網易跌掉一年來所有漲幅。同花順iFinD數據顯示，A股遊戲板塊總市值一日蒸發457億元。網易和騰訊兩大遊戲巨頭，市值共蒸發5045億港元，折合人民幣4607億元。

美股方面，12月22日晚，中概遊戲相關股美股盤前普跌，網易跌近24%，嗶哩嗶哩跌逾11%，虎牙直播跌逾6%，鬥魚跌逾3%。

除了單一股票受到衝擊，A股市場的多隻遊戲傳媒類ETF也大幅走低。 遊戲ETF、遊戲動漫ETF等跌停。 同時，遊戲傳媒、文娛傳媒ETF等，也跌幅超過6%。

此外，文化傳媒、短劇、AI應用題材全線下挫，4000多隻股票飄綠，三大股指收跌。

市場被打擊的原因是，中共22日推出了監管網絡遊戲的措施，發布《網絡遊戲管理辦法（草案徵求意見稿）》稱，限制遊戲過度使用和高額消費，網絡遊戲不得設置每日登錄、首次充值、連續充值等誘導性獎勵；網絡遊戲不得含有泄露國家祕密、危害國家安全等內容。

長期追蹤中國經濟的「老蠻頻道」分析表示，中共政權過分干預經濟。在年底的關口悍然出手干預遊戲業，事先不打招呼，讓金融圈集體破防。

有網友感嘆，這算是互聯網巨頭的「滅頂之災」了。

【中國空氣污染惡化 PM2.5十年首增】

今天消息，獨立研究機構能源與清潔空氣研究中心（CREA）12月22日公布的研究顯示，從2013年中國對抗空氣污染以來，2023年是第一個PM2.5平均濃度，相對於前一年增加的年份。還指出，中國80%省會於2023年測到的PM2.5濃度，都比前一年上升，包括北京在內，並透露，「除了不利的天氣條件外，人為排放的整體增加​​也推高了污染水平。」

根據美國環保署，吸入空氣中的PM2.5細懸浮微粒，可能造成嚴重的健康風險，導致患有心臟病、肺部疾病和呼吸道等健康問題的人過早死亡。

【年輕人熱衷2元麵包店 民眾：都沒錢了】

今天消息，話題「當年輕人湧入2元麵包店」12月22日衝上熱搜。近期山東多個城市興起2元麵包店，年輕人成了主要消費者。山東淄博出現2元麵包店。店主蕭曼珠向陸媒「每日人物社」透露，前來購買的隊伍有時會排到馬路上。日照大學生王甜雨表示，來買的幾乎都是大學生。

報導稱，10月份，2元麵包店從山東青島、日照、淄博，拓展至南寧、昆明、南京、合肥、北京等地。

今年，消費者把價格高的麵包稱為「麵包刺客」，而現在又掀起了「2元麵包熱」。有網友表示，「消費降級了。」「大家都沒有錢了。」「越來越多的中產消費品會被打回原形。」

【極端低溫錢塘江結冰 威海連下3天暴雪】

今天消息，中國寒潮侵襲南北方，極端低溫凍住了錢塘江。​​有網友12月22日曬出的視頻顯示，嘉紹大橋下，江水結成冰面，遠看江面像長出了樹木，錢塘江灘塗處的江水被凍住了。

另外有「雪窩」稱號的山東威海市，從19日開始連降三天暴雪，積雪厚度超過74公分，打破山東氣象觀測站的54公分歷史紀錄。官方稱，這次的降雪是「極端天氣事件」。

【中共國企向美申請豁免 為購買俄天然氣】

今天消息，彭博社12月22日報導表示，有知情人士向彭博社透露，中共兩家國企準備申請美國對俄羅斯天然氣的豁免制裁。這兩家公司分別是中海油及中石油，申請理由是防止干擾燃料供應,影響家庭供暖及電力行業。它們持有俄羅斯天然氣廠商「諾瓦克」10%的股份。

知情人士還表示，中海油、中石油也從美國購買液化天然氣，不想因為處理俄羅斯的天然氣，而危及美國方面的供應。

這種申請是很少見的。上個月，美國政府就俄羅斯入侵烏克蘭，推出新的制裁，包括針對參與俄羅斯西伯利亞的北極二號液化天然氣計畫開發、運作和控制的一個主要實體的制裁措施。

報導提到，中共通常都可以找到方法迴避對手提出的制裁。例如，俄羅斯可以透過「黑暗艦隊」將石油隱祕運往中國，而液化天然氣船隱藏動向幾乎不可能。

【中信建投證券前總經理被雙開 移送起訴】

今天消息，中共紀檢委12月22日發通告稱，中信建投前黨委副書記、總經理李格平，因嚴重違紀違法被開除黨籍、公職，被移送檢察機關起訴，並指控他違規收受禮品、消費卡，違規持有私募股權基金，「靠金融吃金融」，收受巨額財物等罪名。

5月29日，李格平從公司被帶走。6月1日晚，中信建投公告稱，他因「個人原因」提出辭職。6月21日，官方再發公告，他的職務由60歲的董事長王常青代為履行。

但知情人士向財聯社透露，李格平主要違紀和涉嫌違法的問題，並不是發生在中信建投證券任職期間。

今年以來，中共多位金融高官落馬。截至11月12日，中紀委網站至少披露87名金融高官被查。其中53人為銀行機構的官員。

【香港金融中心酒吧擬關閉】

香港金融中心標誌性的天台酒吧SAVVA，12月1日宣布明年5月租約到期後結束營業。香港一名證券公司職員，向韓國媒體的《朝鮮日報》表示，「似乎是連續4年香港股市下跌的趨勢讓酒吧關門了，讓人感到鬱悶。」

報導提到，這家酒吧擁有香港最佳景觀的酒吧，過去16年來，是全球金融人士杯觥交錯的據點。它的關閉顯示香港只剩外殼。香港恒生指數從2020年至去年，連續3年下跌，今年以來又跌超17%。此外，今年以來有55家企業從港股退市，香港股市的首次公開募股（IPO）規模也萎縮至3年前的十分之一。

【日本放寬武器出口 擬交付美愛國者導彈】

今天消息，日本12月22日表示修改了武器出口政策，準備向美國運送愛國者導彈，這是日本9年來第一次的重大改革。先前日本規定只能出口武器零件，禁止交付成品。22日當天，日本內閣官房長官林芳正在記者會上表示，這不但有利於日本的安全，也有利於更廣泛的印太地區的和平與穩定。

日本內閣當天批准了創紀錄的軍事預算，明年國防開支激增16%以上，旨在加速部署能夠打擊中共或朝鮮的遠程巡航導彈。

一名日本官員向路透社表示，這些導彈將用於補充美軍的軍火庫，以保障印太地區的安全。

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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