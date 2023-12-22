民進黨「唱土地的歌 拼咱的希望」4天18縣市環島拼圖活動今（22）日進入第二天，總統候選人賴清德先赴高雄市、台南市、嘉義縣，晚間再赴雲林縣虎尾同心公園完成拼字，接連再前往虎尾廉使永興宮參香祈福。

賴清德表示，未來他將以三大支持，包括支持雲林農漁業大發展、支持低污染科技產業、支持雲林鄉親健康醫療，推動雲林「農業首都，健康升級計畫」，讓雲林更安居、讓台灣生生不息。

賴清德今日赴雲林。 圖：賴清德競總提供

距離總統大選僅剩22天，民進黨「賴蕭配」昨日啟動「唱土地的歌 拼咱的希望」環島拼圖活動，沿途到訪宜蘭、花蓮、台東、屏東。活動今日進入第二天，結束高雄、台南、嘉義場後，賴清德赴雲林縣虎尾同心公園，與現場支持者拼出「走對的路」的「路」字。活動現場包括立委蘇治芬、劉建國及眾多地方黨公職均到場。

賴清德表示，他提出「均衡台灣國家建設計畫」，未來將依照各縣市的優勢與潛力，適性發展，推動區域治理，帶動地方建設。以雲林為例，雲林是台灣的農業首都，包括古坑咖啡、北港麻油、莿桐蒜頭、台西文蛤、林內木瓜、斗南馬鈴薯、虎尾花生、口湖台灣鯛、斗六文旦、西螺醬油、大埤酸菜等，都是台灣好滋味，每一項都是雲林鄉親辛苦種植的成果。

賴清德表示，他將以支持雲林農漁業大發展、支持低污染科技產業、支持雲林鄉親健康醫療等三大支持，推動雲林「農業首都，健康升級計畫」。

第一大支持，推動農漁業建設與水環境建設，包括推動雲林到嘉義支援調度水庫用幹管，預計明年12月完工；配合濁幹線渡槽橋工程，讓雲嘉南水資源可以互相支援，預計2025年8月完工通水；支持下崙海水統籌供應系統，以延管供給青蚶養殖區海水用水，改善養殖漁業海水供應。此外，賴清德提及雲林擁有的全台首座區域級冷鏈物流中心，未來他將支持推動第二期，並承諾將強化雲林水資源，照顧農漁業發展。

第二大支持，力挺雲林產業發展。未來，他將發展三個關鍵園區，創造更多就業機會，讓年輕人可以回到雲林安身立命。第一個關鍵園區，是台西綠能園區，目前已經有綠能產業進駐，同時擁有全台容量最大的太陽能電廠，不僅活化在地土地、帶動地方繁榮，這同時是沒有污染的工業，兼顧鄉親健康。

第二個關鍵園區，是雲林科學園區，緊鄰高鐵、地理位置佳，未來他將持續支持該園區擴建，吸引更多低碳永續及高附加價值的廠商進駐；第三個關鍵園區，是雲林褒忠產業園區，未來要與台糖合作，設置農業加值產業園區，未來將引進食品製造業、農機設施業、批發與倉儲業。

第三大支持，照顧雲林鄉親健康，提供更好的醫療品質。賴清德表示，經蘇治芬、劉建國爭取，台大醫院雲林分院虎尾醫院的醫療大樓、綜合大樓及醫護宿舍新建工程，已經於2022年底核定，中央投入111億元經費，這是中央核定單一醫院史上最高的金額。

此外，中央政府也已經投入39億元，預計在雲林成立國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心，並與國家衛生研究院、台大醫院雲林分院密切合作，進行高齡健康和長期照顧的研究，也要建立雲林適合在地老化及友善高齡的環境。

賴清德最後也大讚蘇治芬、劉建國，他表示，台灣已經走在正確的道路上，懇請鄉親總統支持賴清德、蕭美琴，立委支持蘇治芬、劉建國，政黨票投給民進黨，讓民進黨國會過半。