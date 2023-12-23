2023年，中国政府斥巨资在国内外进行舆论宣传，旨在改善北京的国际形象以及贬低其竞争对手的声誉。

去年，北京加大力度散布虚假信息，其中最重要的一个目标就是美国。

其他热点话题包括台湾、南中国海、新疆、乌克兰战争以及10月7日开始的以色列与哈马斯的冲突。

中国模仿俄罗斯的虚假信息策略和叙述，特别是在支持叙利亚和伊朗政权以及抹黑乌克兰对抗俄罗斯侵略的斗争这些方面。

北京利用三个主要渠道进行宣传，包括高级政府官员、国营媒体、以及社交媒体平台。在前身为推特(Twitter)的X和YouTube这两个平台上，中国部署了大量资源来反驳批评并提升其海外形象。

美国国务院在9月份发布的一份审视中国宣传策略的特别报告中表示，“北京的信息操纵涉及宣传、虚假信息和审查制度”。

以下是揭谎频道(Polygraph.info)在2023年撰写的有关中国宣传虚假信息的一些例子。

政府官员

揭谎频道的重点关注之一是中国政府官员，特别是外交部通过每日简报发布的舆论导向。

2023年的一个重要舆论运动是贬低日本福岛核电站核废水排海的行为，中方称这造成了全球环境灾难。

中国外交部发言人经常形容日本“十分不负责任”，并指责其“自私地将世界置于危险之中”。排放开始后，外交部称日本是“将风险转嫁给全世界，将伤痛延续给人类的子孙后代，成为生态环境破坏者和全球海洋污染者。”

揭谎频道认为这种舆论具有误导性，因为中国政府官员回避了福岛核废水真相至关重要的多个事实。首先，中国的宣传没有提到日本在将水倒入海洋之前所采用的严格净化过程，废水必须通过一系列先进的过滤器并过滤掉除氚以外的62种放射性核元素。北京同时没有提及在排水期间，国际原子能机构（IAEA）一直在提供实时数据来监测福岛核废水的放射性水平。与此同时，中国政府也没有告诉民众，包括韩国和密克罗尼西亚在内的大多数太平洋国家曾经对该计划持强烈批评态度，但最终在了解其处理过程后都为日本开了绿灯。

揭谎频道对此主题的事实核查在X上收到了近40万次浏览，网民质疑中国在这一问题上的行动是否更多地出于政治而非科学。

国营媒体

中国官方媒体和国家支持的新闻媒体以宣扬北京对世界问题的叙述为主导，这种叙述的关键之一是将美国描绘成超级恶棍以及对中国人民不友好的国家。

台湾一直处在北京舆论战的前线。近年来，中国政府进行一系列宣传活动来赢得台湾的公众舆论。在美国加强帮助台湾捍卫主权之际，这种影响力活动的深度和广度进一步扩大。

根据11月份进行的一项新民意调查，部分由于这些活动，台湾人对美国的信任度在2021年至2022年间下降了约10个百分点，今年这一数字为33.9%。因此，核实中国针对台湾的虚假信息对于理解和揭露北京的宣传目标至关重要。

举例来说，北京一个惯用的舆论是旨在通过攻击其质量并质疑其意图来抹黑美国的对台军售。

官方媒体《环球时报》英文版8月发表的一篇文章称，美国把台湾装扮成“豪猪岛”完全是为了满足自己的野心，高价出售过时武器，让美国军工复合体赚个盆满钵满。

揭谎频道在听取美国军事专家以及台湾前参谋总长李喜明的意见后，将此种说法定位错误。李喜明在2017年提出了台湾当前的“豪猪战略”，以应对中国的军事威胁。

专家指出，美国多年来一直向台湾提供最先进的设备。台湾通过对外军售(Foreign Military Sales）系统获得大部分美制武器，该系统对所有外国客户一视同仁，包括定价。

揭谎频道的这项事实核查在X上有超过20万次浏览。

社交媒体

拥有脸书(Facebook)和Instagram的Meta公司11月表示，今年该公司已取缔了五个针对外国受众的中国虚假账户网络，每个账户均涉及数千个误导性的账户。这些账户分享内容的重点是传播中国利益，并抹黑西方国家，特别是美国。

与此同时，北京雇佣了大量说各种语言的网红来推动有利于中国共产党形象的言论。

揭谎频道今年对中国社交媒体虚假信息活动进行了大量事实核查。

其中一个例子是8月份野火席卷夏威夷毛伊岛，造成至少97人死亡后，亲中国的网红发表了虚假言论，称美国军方在气象武器实验中引发了火灾。

这一阴谋论从中国的互联网平台百度和微博传播到X和YouTube等西方社交媒体，除了中文之外，该活动网用15种语言发布相同的虚假信息。揭谎频道的事实核查揭穿了这一阴谋论，在X上获得了17.1万次观看。

9月初，揭谎频道报道了X上有亲北京网红参与的宣传活动，当时的宣传重点是美国对中国科技巨头华为的封锁失败了。

2022年,亲中国网红在X上来抹黑非政府组织保护卫士（Safeguard Defenders），该组织当时发表了一份有关中国在海外设立警察站点的报告。

另一个抹黑美国的主要方法是使用政治漫画和生成式人工智能来进行宣传。揭谎频道识别并曝光了官方媒体附属账户，这些账户使用这一视觉工具来传播中国共产党的对外宣传并宣扬反美虚假信息。

美国国务院在9月的特别报告中表示，截至2021年，已知近100名网红在多个社交媒体平台上以至少二十几种语言向总计超过1100万人传播有利于中国官方的叙事。

(请同时参阅文章的英文版。）