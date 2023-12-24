12月24日中國新聞簡訊

【新唐人北京時間2023年12月25日訊】曾轟動一時的「鉈中毒案」的受害者朱令，12月22日去世，而該案的謎團仍未解開。來看中國新聞簡訊：

1、朱令去世 鉈中毒案擱淺或涉江澤民

12月22日，清華大學「鉈中毒」受害人朱令去世。朱令上個月剛度過50歲生日。1994年和1995年，朱令先後兩次鉈中毒，導致終身殘疾，智力也退化到了孩童階段。

朱令的父母認爲，朱令同宿舍女生孫維「蓄意投毒」。警方曾鎖定兇手就在朱令的「身邊」，但最終此案不了了之。孫維在事後出逃美國，改名孫釋顏，後又到澳洲。

朱令案發生後，當時大陸《羊城晚報》最先披露，時任北京政法委書記強衛及不具名的某中央領導，是此案件被擱淺的主因。這名中央領導是誰？當時輿論紛紛指向中共前黨魁江澤民。

朱令的去世，再度掀起對該案進展的關注。

朱令的父親吳承之此前曾說，此生最大心願，就是相關部門能夠把關於朱令中毒案件的調查、會議內容、案情卷宗公開，讓朱令事件的真相公之於眾。

2、污染惡化 中國80%省會級城市PM2.5濃度上升

獨立機構「能源與清潔空氣研究中心」（CREA）近日發布的報告顯示，2023年中國的空氣污染惡化，包括北京在內，80%的省會級城市，PM2.5平均水平同比上升。其中，上升幅度最大的城市是拉薩、天津和濟南，分別上升了18.2%、15.5%和11.7%。

胡潤百富的最新研究顯示，2023年，中國百強品牌價值縮水4.5%。

這項研究發現，到2023年，中國大陸100個最成功、擁有60年以上歷史的本土品牌，無形資產總價值為9.43兆元人民幣，而2022年為9.87兆元。

業內人士分析指出，品牌價值縮水，主要是受中國經濟低迷、消費者需求減弱的影響。

4、遊香港的日本人銳減 港日現巨大遊客逆差

三年疫情開放後，香港和日本遊客數量出現巨大「逆差」。今年前10個月，香港有166.28萬人次到日本旅遊，而日本到港遊客僅有約25萬人次，相差超過5倍。香港還跌出日本人新年十大旅遊地點。

日本駐香港總領事「岡田健一」對港媒表示，「反送中」事件後，日本人對香港的印象變差。

新唐人電視台記者趙鳳華綜合報導

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