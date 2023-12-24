【新唐人北京時間2023年12月25日訊】在全球面臨色情、暴力、不良信息的混亂網絡環境裡，孩子網絡安全問題令很多人頭疼。台灣一位老師介紹，她的學生在使用「乾淨世界」網絡平台後短時間內戒掉了沉迷於抖音和YouTube精靈寶可夢的癮好。有專家表示，「『乾淨世界』是混亂網絡環境的解決方案。」

網絡為兒童和年輕人的學習、社交和娛樂創造了機會，幫助他們接觸到多樣化的信息來源，但這些機會也帶來了重大的風險。

聯合國數據顯示，2022年，全世界15-24歲的年輕人中有75%會上網，而在其他年齡段的人口中這一數字只占65%。兒童上網的時間之長前所未有，而且兒童上網的年齡越來越小。在全球範圍內，每半秒鐘就有一名兒童第一次上網！

聯合國已將兒童和青年網絡安全問題，與老齡化、愛滋病、難民及消除貧困等問題一起列入聯合國日常議題中。

今年10月，美國33個州對Meta公司提起聯邦訴訟，指控其旗下的Facebook和Instagram兩個平台的功能「令人上癮」，損害年輕用戶的身心健康。

兒童與青年面臨哪些網絡風險

聯合國在其網站的「日常議題」欄目中寫道：「上網時，兒童和年輕人可能會接觸到仇恨言論和暴力內容，包括煽動自殘甚至自殺的信息。年輕的互聯網用戶也容易成為極端主義和恐怖團伙的招募對象。

「數字化平台還被用作傳播虛假信息和陰謀論的載體，進而對兒童和青少年產生有害的影響。

「最令人擔憂的是網絡性剝削和性虐待的威脅。網絡能夠讓性侵害兒童罪犯輕而易舉地接觸潛在的受害者、分享圖像並鼓勵他人犯罪。在25個國家，約有80%的兒童表示他們面臨著網絡性虐待或剝削的危險。

「科技公司出於營銷目的收集數據時，兒童也會面臨著隱私受到侵犯的風險。通過應用程序針對兒童進行營銷，以及兒童過久使用屏幕，可能會損害兒童的健康成長。」

2023年10月24日，美國33個州總檢察長將其簽署的一份訴訟狀提交給舊金山聯邦法院。訴訟指，臉書的母公司Meta公司違反了聯邦兒童網絡隱私法和州消費者保護法，針對兒童和青少年的用戶，其產品蓄意推出成癮性功能，損害這些年輕用戶身心健康。

該訴訟還指控Meta對公眾撒謊（通過確保其產品安全且適合青少年）並「發布誤導性報告」。

訴訟指出，相關研究已經表明，兒童使用Meta平台的社交媒體與「抑鬱、焦慮、失眠、干擾教育和日常生活以及許多其它負面結果」有很大關聯。

時事評論員陳理在談到網絡世界的安全時表示，「網絡世界中的色情、暴力、毒品氾濫等負面東西早已成為常態，令人成癮，這就是精神鴉片。」

陳理認為網站以及社交媒體的經營者明知其內容對社會的危害，卻視若無睹。究其原因，「完全是為了追求利益而為」。

「這給當今社會的人類、給家庭、社區帶來的危害無法估量，更是對下一代人的摧殘。這是社會道德淪喪、低下敗壞的表現。」陳理說。

「乾淨世界」無毒無害 大學教育官員全家受益

青少年沉迷於抖音、電子遊戲等現象，令許多家長憂心、不知所措。

去年6月，一批硅谷工程師在美國紐約中城創辦了「乾淨世界」網絡平台公司，想讓網絡回歸到一個乾淨的世界。該平台有四項原則：無暴力、無色情、無犯罪、無毒無害，並重視數據安全。

保護用戶隱私，是「乾淨世界」的首要任務。這裡只收集法律上要求的資訊，拒絕出售使用者資料，不主動收集使用者資訊或追蹤使用者行為，非成癮演算法，不會使人上癮。

這個平台的理念是，以科技來弘揚道德觀和傳統價值。

澳洲悉尼麥覺理大學教育支持官員Yan Li表示能夠找到像「乾淨世界」這樣的社交媒體「簡直太棒了！」她說，「我們全家都非常受益。」

育有一對兒女的她，非常重視孩子的教育與網絡安全，經過一年多來對「乾淨世界」的使用和了解，她開心地表示，她經常對她的同事和朋友說：「走！到『乾淨世界』去挖寶！」

她談到「乾淨世界」網站的內容豐富，老幼咸宜，可各取所需，再也不用擔心有網絡欺詐、暴力、黃賭毒等現象的污染。「孩子們在形成他們的世界觀、價值觀時，有這樣一個正確的引導，讓他們能夠跟隨一個傳統的、普世正統的價值觀，這非常好，對於我們來說是特別的感謝。」

她提及11歲的兒子喜愛看各種關於生命科學、自然世界、動物世界的內容，「就是能夠引導他來到這種有趣味性、有知識性，然後又有善心的這樣的一個網絡世界裡，太好了！」

她還談到，8歲學習小提琴的女兒，最喜歡傳統古典音樂，經常聆聽美妙高質量古典音樂可陶冶情操；她的60多歲的母親喜歡國畫，在「乾淨世界」裡學到了很多寶貴技法，受益匪淺；她的丈夫和父親對「乾淨世界」中獨到、真實的新聞情有獨鍾，「我們全家人都喜歡乾淨世界。」

「我們已經向很多人推薦了乾淨世界。」Yan Li說。

「『乾淨世界』是混亂網絡環境的解決方案」

近日，台灣一位老師在「AnLan小太陽學園」頻道貼出視頻說，她帶領學生於感恩節當天在「乾淨世界」建立頻道後，三週後發現學生成癮瀏覽YouTube及抖音的習慣戒掉了。

這位老師說，她的學生每天看抖音，讓她很擔心，自從她和學生在「乾淨世界」建立班級頻道、學生個人頻道後，一切都不一樣了。

有一天她的學生小卉說，她不再看抖音了，「因為我一打開抖音，就會跳出噁心的影片；『乾淨世界』的影片看起來比較舒服，我慢慢地愛上乾淨世界。」

她的另一位學生小力不再沉迷於YouTube的精靈寶可夢系列遊戲與動畫，而是轉入「乾淨世界」創作頻道，享受自由自在的創作及與粉絲分享的過程。

這位老師表示，「如果用禁止的方式讓學生不看抖音是起不到效果的，現在學生自動自發遠離抖音，而是選擇看『乾淨世界』這個無毒無害的網絡平台，讓我放心多了。」

目前有許多善心人士、團體及企業紛紛響應「乾淨世界」推出的「乾淨校園」（點擊鏈接）專項計劃（點擊鏈接），資助教師免費擁有「乾淨校園」Premium（優質的）頻道（點擊鏈接）及更多資源，為教師提供促進課堂互動的頻道、職業發展課程和工具包，使校園教育轉向傳統教育。

陳理向家長、老師和孩子推薦道：「『乾淨世界』是混亂網絡環境的解決方案。乾淨世界是一個給人帶來正向、希望、善良的網絡世界。」

（轉自大紀元/責任編輯：李紅）