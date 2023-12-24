看《四億人覺醒》 憶文革慘痛 我要三退 記者：陳月秀

近日觀賞《四億人的覺醒》這部紀錄片後，周立華憶起家人在文革時的一段悲慘遭遇，他立刻發表嚴正聲明退出中共組織。

周立華表示：「看了《四億人的覺醒》後，讓我想起文化大革命時，父親(學校校長)被打成黑幫後，我被迫與父親劃清畀線，不然就當不成紅衛兵。現嚴正聲明退出中共的紅衛兵及邪黨的少先隊、共青團，徹底解體黨文化的餘毒，作炎黃子孫、神的兒女。」

由全球退黨服務中心和導演李軍歷經三年時間製作推出的紀錄片《四億人的覺醒》，影片中採訪了遍及世界各地的一線三退義工、歷史學家、學者和資深媒體人等。除了講述三退的具體運作情形，以及三退數據統計的可信度來源，還結合了各領域專家對《九評共產黨》一書的內容解析。觀眾可透過影片深入認識中共真面目，同時了解三退大潮對中國未來的深遠影響。

接著再看這位已潤到海外的小譚，他終於把積壓內心多年的心聲透過三退聲明抒發出來。

「我堅決退出中國共產黨和共產黨的其它組織：少先隊、共青團和中國共產黨！不與邪惡為伍！清除獸印！」

他還在聲明中詳實的描述從小到大的際遇，包括在共產黨體制下諸多的社會不公與亂象。

「小的時候什麼都不懂，稀裡胡塗地加入少先隊和共青團，工作後加入邪黨。在現實以及網絡上，我看到了也了解到了共產黨的邪惡：共產黨是嗜血的魔鬼，共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪，他們有戒備森嚴的等級制度，退休金和醫療實施雙軌制，共產黨的高官有免費醫療，有高幹病房，他們公款消費。而老百姓看不起病，買不起房。農民的退休金只有幾百，共產黨的高官退休金是幾萬甚至更多。」

根據2006年原衛生部副部長殷大奎曾透露中科院一份關於領導幹部職務消費的調查報告內容，當時政府投入到醫療費的80%專供黨政幹部，每年花費大約500億元人民幣。

「南方週末」2013年曾報導，省部級幹部看病，基本上都是綠色信道。正省級幹部住院可住套間，副省級住單間，司局級幹部住雙人間。離休幹部看病實報實銷。退休幹部，正部級所有醫療費用都可以報銷，現在副部級醫療待遇人員的藥品費用基本也全額報銷。

旅居美國的原上海同濟大學副教授邱家軍曾對大紀元表示，「中共權貴享受特權是普遍現象。比如說：特供藥品，特供醫療，高幹醫院，還有活摘器官移植，這都是他們的一部分特權。」

原來中共權貴和黨政幹部用掉了全中國醫療費用的80%，難怪小譚氣憤的說：「共產黨是嗜血的魔鬼，共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪。」

共產體制下不只存在許多社會的不公平的現象，小譚還強調：「老百姓沒有言論自由，沒有選票。共產黨打壓人民的信仰，活摘法輪功學員器官，不敬神佛。」

「中國老百姓背負著全世界最重的稅負，吃毒食品，呼吸霧霾，江河污染，老人倒地不敢扶，共產黨官官相護、官商勾結，豆腐渣工程殘害百姓。對少數民族實施種族滅絕。中國人民每天活在惡劣的環境中，黨媒卻每天粉飾太平為共產黨歌功頌德，『為人民服務』是共產黨的牌坊。」

「共產黨對異見人士進行打壓迫害甚至酷刑，以黑治國，多少訪民冤民無處申冤，『依法治國』就是一個笑話，中國已經被共產黨禍害成了人間地獄。共產黨殘害香港同胞，干涉台灣和其它民主國家大選，罪惡之手伸向全世界。共產黨的罪惡罄竹難書！ 」

「中國共產黨是紅色嗜血的魔鬼，盼望神早日剷除這個惡貫滿盈的邪魔惡黨！」

說起中共的惡行，果真是罄竹難書、一言難盡，不過，小譚所陳述的也只是冰山一角。

再來看看這位已移居到美國芝加哥的祝紗，他在三退聲明中表示：

「我最討厭的就是電視上「美帝亡我之心不死」「責任全在美方」之類的話！難道教育、住房、醫療三座大山是美國帶來的？難道饑荒、文革、六四，到今年的胡鑫宇事件，鼠頭鴨脖、涿州洪水、支原體肺炎是美國造成的？」

祝紗接著又提出一連串的質疑：「中國人沒有言論自由、新聞自由、示威遊行自由，難道是美國的責任？中國人上外網還要翻牆，難道是美國封鎖了網絡嗎？為什麼中共貪官爭著把子女往美國送？很顯然「美帝亡我之心不死」就是共匪掩飾自己治國的無能的最好藉口。」

來到美國，祝紗終於清楚的發現，原來中共擅於以撒謊掩蓋來粉飾太平，在國內聽不到事實真相，所有發生的天災人禍或社會亂象都可能被消失抹去，甚或甩鍋給國外，或稱責任全在美國或境外勢力。

不過欲蓋彌彰，這些用來洗腦的謊言總有被識破的時候，就像儲建春的三退聲明所言：「文明、民主、法治、自由，在中國大陸實為掛羊頭賣狗肉，全是假話、空話、大話 …… 聲明退黨團隊。」

還有署名宇穎的中國民眾也表示：「我今天鄭重聲明退出以前參加的少先隊、共青團，自己年輕被謊言騙了，今天我看到了共產黨的腐敗，它是人類的禍害，我必須和它劃清界線，我不是馬列子孫，我是中華民族的人，天滅中共。」

此外，目睹中共的腐敗邪惡，陳亦佳也聲明：「本人認識到中國共產黨的獨裁、邪惡本質，已逐漸腐蝕全球，人類道德逐漸淪喪，就此聲明退出中國少先隊組織和共青團！希望天佑國人，在我有生之年能重見光明臨世，留給後人一個自由、美好、乾淨的世界。」

再說懵懂無知的童年就被迫加入團隊的小紅也察覺到中共的邪惡，他在退團退隊聲明中寫道：本人年少被迫入隊入團，如今已知共黨邪惡，剝削人民，無視百姓艱苦， 中共病毒影響全球，證明邪黨作惡多端，毫無建樹。謹此聲明退出其一切組織，以保平安。

無獨有偶，聲明退出中國共產黨及附屬其組織的胡平也指出中共政權的殘暴。

他表示：「中共邪黨是邪惡的組織，是最殘暴的政權。鎮壓人民，抬高物價房價，人民活得很累，房價教育醫療三座大山壓得人民喘不過氣來。中共作惡多端，欺壓民眾。現在鄭重退出中共所有的一切組織。希望天滅中共，老百姓能安居樂業！」

包括目前失業的陸松也選擇退出黨團：「這樣的黨我也不「緊跟」了，這個團我也不入了。我在此鄭重宣誓實名退出邪惡的中國共產黨和中國共青團！」

「我以前認為入團能更好的為人民服務，可是現在看來差的太遠了，現在的共產黨哪裡管老百姓的死活。我們都失業了，自己維持不了自己，這日子怎麼過啊！苦就苦我們這些工薪階層了，既沒權又沒錢，現在共產黨那些貪官污吏，哪個不是撈個「溝滿壕平」，誰管我們老百姓哪！」

曾經當輔警的洛西苑表明：「我曾經是一名輔警，工作過程中更發現當下的大陸警察已經成為中共邪黨的打手。我聲明退出中共邪黨的共青團組織。」

綜合上述三退聲明，不難發現這號稱世界第二大經濟體的泱泱大國，在中國百姓的心目中竟然是：邪惡的組織、最殘暴的政權、惡貫滿盈的邪魔、人類的禍害、人間地獄······。

所幸了解共產黨邪惡本質的中國人越來越多，截至今天(12月20日)退出中共黨團隊的人數已有4億2千3百多萬人，就在退黨義工不辭辛勞的努力與已覺醒的人們大家同心協力下，這場史無前例的和平抗暴運動，將為中國人帶來期盼已久的自由與光明。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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