首屆永續金融評鑑揭榜 金管會研擬未來各級距全揭露

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（中央社記者謝方娪台北26日電）金管會攜手金研院、保發中心及證基會推動永續金融評鑑，今天公布首屆評鑑各業別前20%業者，金管會研擬未來比照公司治理評鑑，朝各級距全揭露方向邁進。

為引導消費者、投資人及實體產業共同重視永續發展，金管會攜手台灣金融研訓院、證券暨期貨市場發展基金會及保險事業發展中心辦理永續金融評鑑，於今天揭露首屆評鑑各業別排名前20％業者，金研院、證基會與保發中心並預計2024年2月共同舉辦頒獎典禮。

銀行業有7家入列前段班，包括元大銀行、中信銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、第一銀行、國泰世華銀行、彰化銀行；證券業有2家，包括宏遠證券及統一證券；保險業有3家，包括南山人壽、國泰人壽及富邦人壽。

換言之，富邦金及國泰金旗下均有2子公司進入永續金融評鑑前段班行列。

首屆永續金融評鑑受評對象為扣除輸銀及3家純網銀以外的本國銀行、上市櫃及非屬集團企業且股本達新台幣50億元以上券商、資產規模前5大產險、規模達1兆元以上壽險及國內再保險，共有34家銀行、9家券商、8家壽險、5家產險及1家再保險，合計57家金融業受評。

金管會、金融總會及相關周邊單位等組成「永續金融評鑑委員會」，針對受評機構揭露的2022年度公開資訊，例如年報、公司網站或永續報告書等及所提供相關佐證資料進行評鑑。評鑑同步審酌受評機構自2022年至今年12月25日止的重大監理缺失或重大負面社會輿論情形予以扣分。

金管會綜合規劃處長胡則華在例行記者會說明，此次評鑑中，銀行、保險、證券三業共同表現優異的構面為提高資訊透明；共同尚待精進的構面包括支援淨零轉型、實踐普惠金融、強化治理機制。

胡則華提到，初期評鑑按各業別公布前20%名單，躋身永續金融評鑑排名前段班，有助業者聲譽及取得投資人肯定，對業者是很好的鼓勵。

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她也透露，評鑑長遠將朝各級距全揭露方向邁進，針對落後的金融業者，金管會將採輔導方式，了解業者在追求永續金融過程遇到的困難，並引導業者往前進步。

未來金管會將每年舉辦永續金融評鑑，第2屆受評銀行維持34家，券商擴大至23家，保險則擴大至17家，再納入投信5家；評核期間為受評機構2023年度公開資訊，包括年報等，再加上今年12月26日起至下一次評鑑結果揭曉前的重大監理缺失或重大負面社會輿論情形。（編輯：楊凱翔）1121226