【新唐人快報】九成外資逃亡 萬科擬出售股份

【新唐人北京時間2023年12月29日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人快報，我是天心。

今天是美東時間12月28日，星期四。訂閱新唐人，了解最新要聞。

週二消息，中共近日向台灣流行樂隊「五月天」施壓，要求樂團在台灣大選前發表親共言論。

台灣知情人士週二（12月28日）向路透社爆料：中共廣電總局要求「五月天」公開支持「一中原則」，並且加入中共的「對台媒體宣傳」。他透露，中共政權要求五月天提供「政治服務」，但遭到「五月天」拒絕。中共政權隨後威脅要調查「五月天」假唱，處以罰款。

兩位台灣官員告訴路透社，這件事是由中共公安部主導，希望能在下個月台灣總統大選前動搖選民。一位官員表示，北京當局認為，可以藉此「影響台灣年輕人的選票」。

上個月，「五月天」在上海舉行演唱會，上海市文化和旅遊局以調查「假唱」為由介入，主唱阿信、唱片公司「相信音樂」都否認了假唱，官方尚未公布調查結果。根據中國的商業法規，在付費觀眾面前假唱，可以被處以10萬人民幣的罰款；藝人可能被禁演，演出組織者也可能被吊銷執照。

賴清德競總發言人趙怡翔，28日在新聞發布會上指出：中共介選行為更加鮮明了，連藝人與樂團都不放過。他呼籲，隨著投票日接近，中共介選動作一定會更大，台灣在野黨要站出來共同譴責北京，要求不再介入台灣的民主。

【外資銳減 2023年流入中國股市近9成已撤出】

週二消息，截至目前，2023年流入中國股市的外資，約90%已經撤出。英國《金融時報》週二（12月28日）根據滬港通、深港通的數據計算，外資對中國上市股票的淨投資金額，自8月達到人民幣2350億元的峰值以來，迄今累計已下跌87%，僅剩307億人民幣。

12月，中國上市股票的外資賣超金額已達260億元人民幣，全年度預估將創下2015年以來最低外資流入紀錄。

在北京要求支撐股市的大環境下，中國大陸公司大規模回購股票，中國大陸的投資基金和國有金融機構也大規模購買，反而加速了海外投資者的退出。

外資長期拋售，可能使中國股市在年末陷入低迷。美國企業研究所的史劍道（Derek Scissors）12月27日向CNN指出：2024年中國經濟面臨的主要挑戰，不是如何實現GDP增長，而是如何避免經濟下行。

【萬科擬出售股份 套現4.8億元人民幣】

週二消息，中國房地產巨頭「萬科」擬出售股份，將換取4.8億元人民幣。

根據新加坡公司「悅榕控股」週四（12月28日）發布的公告，悅榕將收購萬科所持有的悅榕在中國酒店管理業務的股份，包括悅榕服務（中國）、悅榕酒店管理（中國）、悅榕酒店管理（天津）全部股權，價值在4.4億元-4.86億人民幣之間。

公開信息顯示，悅榕控股成立於1994年，2006年在新加坡交易所上市，是一家高級國際酒店品牌，主打度假村。而萬科是中國規模最大的房地產公司之一，成立於1984年。「百度股市通」的數據顯示，2019年萬科市值為3514.97億元人民幣，然而截至今年12月28日，萬科市值跌到1255.11億元，縮水2260億元。

外界認為，萬科曾受深圳當局的支撐。深圳國資委11月6日對投資者聲稱，必要時會通過協調融資等方式，幫助萬科應對危機。

中國問題學者王赫11月8日對大紀元表示：中共現在的重要任務是保交樓，保交樓會消耗大量的現金，萬科的主要任務也是保交樓。「（萬科）背後有深圳國資委撐腰都不行」，「這不是萬科一家企業的問題，是整個中國房地產都癱瘓了。」

【中疾控承認JN.1變異株流行 推動疫情上升】

中國疫情持續升溫，中疾控週二（12月28日）承認，傳播力和免疫逃逸能力更強的奧密克戎變種JN.1，可能發展成國內新冠病毒的優勢流行株，預計疫情會上升，脆弱人群發生重症和死亡的風險增加。

外界認為，中國新年返鄉潮期間，新冠疫情和其它呼吸道傳染病可能會上升，老年人、有慢性基礎性疾病患者等人群，恐怕增加重症與死亡的風險。

【江西萍鄉現「禁熏臘製品」 官方說法不一】

中共前黨魁毛澤東，死後陳屍於北京的紀念堂，被民間諷刺為「臘肉」，當局對這個詞諱莫如深。最近，江西省萍鄉市出現「禁止熏臘製品」橫幅。

12月28日，「江西一地禁止熏臘肉」話題引起關注。網傳消息顯示，江西省萍鄉市出現印有「禁止熏臘製品」橫幅，落款為「江西省萍鄉市後埠街道辦事處」。

然而對於橫幅的解釋，官方對外的說法不一。萍鄉市安源區環保局執法大隊工作人員，對「頂端新聞」宣稱：不建議居民製作熏臘製品，主要是考慮大氣污染。

而萍鄉市市場監督管理局工作人員，則對「頂端新聞」宣稱：熏臘肉是用木材燃燒來熏製，可能會引起火災。

今年11月，四川省巴中市通江縣、南江縣發布相關通告禁止私自熏製臘製品，也稱是為了應對大氣污染。

【內蒙古出現七彩「極光」引熱議】

12月26日晚間，內蒙古錫林浩特市天空中出現七彩極光奇觀，絢麗的光柱直插雲霄，引起網民熱議。

多個視頻和圖片顯示，夜晚的城市建築上空，出現大面積的七彩光柱。中國大陸網民紛紛留言驚歎「光柱好炫，場景好美」，也有人問：「這到底是什麼現象」，還有人擔心，「是否是地震的先兆？」

在此之前，12月1日晚，內蒙古額爾古納市、黑龍江多地也出現極光，紅色和綠色混合後的罕見顏色。12月5日清晨，新疆哈密市上空也出現神祕光束。有人認為是極光，有人認為是地磁暴。

【緬北安全惡化 中使館要求公民撤離】

緬甸內戰從10月以來衝突加劇，3個少數民族武裝團體進攻緬甸軍政府，「緬甸民族民主同盟軍」誓言奪回「果敢」自治區的首府「老街」。28日，中共駐緬甸大使館要求中國公民儘快撤離。

中共在緬甸有很大的利益，它一邊與軍政府有外交關係，另一邊又支持民族武裝團體。一名接近「三兄弟聯盟」高層的消息人士，近日向大紀元透露：「聯盟軍打回果敢，是中共在背後支持，中共的目的是恢復對緬甸的『絕對影響力』。」

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《新唐人快報》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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