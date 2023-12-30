中國50餘行業法輪功學員敬賀李洪志大師新年好

【新唐人北京時間2023年12月30日訊】（明慧網記者綜合報導）法輪飛旋，光陰如梭，洪貫天宇的正法洪勢已向法正人間過渡。歷經風霜雪雨錘煉的大法弟子，像朵朵蓮花，愈加純淨、芬芳。在二零二四年新年即將到來之際，在各行各業中修煉的中國大陸大法弟子們，遙拜師尊，恭祝慈悲偉大的師尊新年好！

大法弟子們表示，在正法的最後階段好好修煉，抓緊時間多救眾生，完成大法弟子的使命，圓滿隨師還！

下面是來自音樂界、新聞界、教育、水利、船舶、醫療、油田、電力、衛生、行政事業單位、紡織、生物、外交、出版、科技、商業、醫藥、通訊、食品、供銷、地勘、郵政、地礦、銀行、林業、黃金系統、橋樑行業、財務、鋼鐵、環境藝術、交通、環衛、糧食系統、金融、煤礦系統、航空航天、統計、檢察系統、農墾、服務行業、自動化儀表、電商行業、建築設計、燃氣、汽車行業、審計、軍隊、政府行政機構、公安、檢察院、法院、司法機構等五十餘行業大法弟子敬致師尊的節日問候。

陝西省長慶油田大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

遼寧省瀋陽市環境藝術行業青年大法弟子恭祝師尊元旦快樂！

弟子恭祝師尊元旦快樂！感恩師尊慈悲救度！

河北省秦皇島市山海關區中國橋樑行業全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

多謝師尊慈悲救度！弟子們感恩師尊！恭祝師尊新年好！蓮香送佛主慈悲救眾苦同化真善忍法徒凡塵出多謝救度恩浩蕩天地固

黑龍江省電力系統大法弟子恭祝師尊新年快樂！

江蘇南京高校系統大法弟子恭祝偉大的師父新年快樂！

我們高校系統大法弟子攜明白真相的親人感恩師尊慈悲救度！在新的一年裏，弟子一定聽師父的話，實修自己，多救人，用實際行動報答師尊慈悲救度之恩。

弟子們再次跪拜恩師！

南京航空航天系統大法弟子恭祝師尊新年好！

師父新年好！弟子們思念師父！弟子們會抓緊學法、修自己，多救人。弟子們再次叩拜師父！師父辛苦！人間的語言無法表達對師尊的感恩……

吉林省政府辦公廳系統大法弟子恭祝師父新年快樂！

瀋陽建築設計行業大法弟子恭祝師尊元旦快樂！

中國大陸音樂界大法弟子及新學員恭祝師尊元旦快樂！

湖南教育系統大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

敬愛的師尊：

2023年即將過去，我現住北京市，北京又遭疫情，我們一家八口人都在魔難中挺過來了。深感師尊在保護善人。無論後面還有多少艱難險阻，弟子一定遵從師父教導做好三件事，走到最後。人身難得，中土難生，正法難遇，弟子明理，不忘初心，返本歸真。

祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

湖南教育系統衡陽市石鼓區一大法弟子叩拜

2023年12月5日

中國大陸水利系統大法弟子恭祝師尊新年快樂！

弟子要學好法，真正得法，遇事向內找，成為真修者，協調好同修，整體提高，救度更多的有緣人。

中國船舶行業大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊元旦快樂！

師尊您辛苦了！多謝師尊慈悲救度！新的一年，弟子繼續做好三件事，兌現誓約。春風又來賀新年朵朵蓮開香滿園師尊聖恩法輪轉洪恩浩蕩永相傳河北省秦皇島市山海關區中國船舶行業大法弟子敬上

重慶市教育系統的全體大法弟子恭祝恩師新年快樂！

恩師為了挽救宇宙蒼生，為了成就弟子的修煉，操碎了心，師父您太辛苦了！我們能成為您的弟子，真的是太幸運了！在師父的慈悲看護下，我們從最險惡的環境中，跟斗把式的走到了今天，這其中師父給予弟子們的太多太多，我們無以回報，只有在正法的最後階段好好修煉、嚴肅修煉、去掉各種人心、各種執著和慾望，抓緊時間多救眾生，完成大法弟子的歷史使命，隨師父回家！

長春醫療系統大法弟子恭賀師尊新年快樂！

勝利油田學法小組大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

新年即將來臨，弟子無限感恩師尊的佛恩浩蕩與慈悲救度，在最後有限的時間裏，弟子會謹遵師尊的教誨，遇到矛盾向內找，轉變觀念，用神念想問題，同化大法，珍惜和師父同在、助師救人的聖緣！做好自己該做的，跟上師尊的正法進程。再一次恭祝慈悲偉大的師尊新年好！勝利油田學法小組大法弟子叩拜二零二三年十二月二十二日

江蘇南京衛生醫療系統大法弟子攜明白真相的親人恭祝師父新年快樂！

感謝師尊的慈悲救度，感謝師尊為弟子的巨大付出，弟子們無以為報，唯有精進、再精進，做好三件事，完成使命，圓滿跟師父回家！

弟子攜明白真相的親人叩拜師尊！

北京新聞界大法弟子恭祝師父新年快樂！

感謝師尊的慈悲救度，我們一定堅定實修，跟師尊回家。在歷史的關鍵時期謹遵師尊教誨，做好三件事，助師正法，救度眾生，惟願師尊笑

秦皇島燃氣行業大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年元旦快樂！

一年一年又一春

大法弟子想師尊

真修實修同化法

真正才能助師尊

攜眾返家是歸真

黑龍江省哈爾濱市教育系統一名大法弟子恭祝師尊元旦快樂！

弟子恭祝師尊元旦快樂！叩謝師尊救度之恩！浮塵幻海如掠影輪迴往復是宿命千辛萬苦終等到法輪大法放光明真理大道開心鎖跳出三界天神迎精進不怠勤修煉回天有望在今明

中鐵系統全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年好！

佳木斯鐵路大法弟子恭祝師父新年快樂！

感恩師父慈悲救度！兌現誓約，多救人！

中國大陸醫療和衛生系統全體大法弟子恭祝師尊新年快樂！

慈悲偉大的師尊：

我們一定要牢記師尊的教導，珍惜自己，珍惜最後的修煉機緣，真修實修，兌現用神的生命立下的誓約，完成助師正法、救度眾生歷史使命，跟隨師父返回天庭。

恭祝師尊新年快樂！

合十

中國大陸醫療和衛生系統全體大法弟子跪拜

河北省石家莊煉油廠大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊元旦快樂！

在宇宙更新巨變的前夜，人間正經歷一場浩劫，是偉大的師尊為拯救無量眾生於壞滅，歷盡重重艱險，來到世間傳法救人。弟子無比感恩師尊的慈悲苦度，感恩師尊賦予的神聖使命，感恩師尊為弟子和所有眾生的承受，弟子一定不辜負師尊的浩蕩洪恩，修好自己，多救人，讓師尊多一些欣慰，少一些操勞，恭迎師尊早日榮歸故里。弟子叩謝師恩！

河北省政府系統大法弟子恭祝師尊元旦快樂！

甘肅省紡織系統大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

中國大陸電力系統一大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

師尊辛苦了！

正法洪勢耀寰宇

無量眾生法光沐

師尊救度挽狂瀾

弟子得法不迷途

心中牢記真善忍

助師正法不畏苦

弟子深深知道，只有學好法，修好自己，才能擔負起助師正法、救度眾生的偉大使命。弟子一定不辱使命，兌現助師正法、救度眾生的神聖使命，珍惜機緣，做好三件事。惟願師尊笑！

弟子叩謝師尊！

四川退休教師大法弟子恭祝師父新年快樂！

慈悲偉大的師父新年好！

現在世風日下，人類道德低下，教育不再是塊淨土，看到邪惡的宣傳污染孩子們，感到很痛心。弟子一定實修真修，放下怕心私心，儘量多救教育行業的眾生。

四川退休教師大法弟子叩拜師父！

中國大陸生物系統大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

北京外交系統全體大法弟子恭祝偉大的師尊新年快樂！

弟子們一定學好法，在這末世的末後多救人。

大陸出版行業大法弟子恭祝師尊新年快樂！師父您辛苦了！

中鐵第十一工程局大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年好！

慈悲、偉大的師尊您好！法輪飛旋，光陰如梭，洪貫全天體的正法洪勢迅不可擋，已向法正人間過渡。在新年二零二四年即將到來之際，中鐵第十一工程局大法弟子，遠在中國大陸遙望師尊！磕頭跪拜師尊！恭祝慈悲、偉大的師尊新年好！法輪大法好！

中鐵第十一工程局大法弟子，一定堅持實修，緊跟師尊的正法進程，抓緊最後的時間，多學法、多救人、做好師尊安排的三件事；不負師尊的慈悲苦度；兌現史前的誓約；完成來到人世間的宏誓大願；圓滿隨師還！ 堅決跟隨慈悲偉大的師尊回到我們自己真正的家園！

河北科技系統大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

無限感恩師父救度洪恩！又到一年辭舊迎新之際，深感救人時間的緊迫，和修好自己的嚴肅！惟願修煉更精進，抓緊師父的手，走好最後的這段路。真修實修，多救人，做好自己該做的事，少留遺憾！

中國大陸商業系統大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

黑龍江省七台河市醫藥系統全體大法弟子恭祝師尊元旦快樂！

黑龍江省地勘行業大法弟子恭祝師尊新年快樂！

陝西省寶雞市郵政系統大法弟子敬祝師尊新年快樂！

山東省地礦系統大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

中國工商銀行全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年好！

黑龍江省五大連池市沾河林業局一夫妻大法弟子恭祝師尊新年快樂！

回首二十幾年的正法修煉路，跌跌撞撞走到今天，我們每一步的提高和昇華都離不開師尊的慈悲保護，弟子唯有同化大法，完成助師正法的歷史使命，以謝師恩！

弟子叩拜師尊！

山東黃金系統全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

山東省濟南市財務系統大法弟子恭祝偉大的師尊2024年元旦快樂！

師尊辛苦了！

山東萊鋼集團全體大法弟子恭祝師尊新年快樂！

哈爾濱賓縣交通系統大法弟子恭祝師尊新年好！

哈爾濱賓縣交通系統大法弟子恭祝師尊新年好！

師尊辛苦了！師尊新年快樂！

長春環衛系統大法弟子恭祝師父新年快樂！

長春糧食系統大法弟子恭祝師父新年快樂！

吉林省長春市金融系統四名大法弟子恭祝師尊新年快樂！

我們是「七﹒二零」以前得法的老弟子，在大法中修煉二十多年了。師尊賜予弟子和世人太多太多了，弟子們叩謝師尊救度之恩！

在新的一年裏，弟子們一定勇猛精進，多學法，多救人，走好修煉的路。

湖南湘煤集團郴州某煤業公司全體大法弟子恭祝師父新年快樂！

湖南湘煤集團郴州某煤業公司全體大法弟子

二零二三年十二月二十日

中國大陸統計系統全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

中國大陸檢察系統全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊新年快樂！

山東兗礦集團全體大法弟子恭祝師尊新年好！

黑龍江省雞西市密山市農墾大法弟子恭祝慈悲偉大的師父新年快樂！

遼寧省服務行業大法弟子恭祝慈悲偉大的師父新年快樂！

河北省石家莊市自動化儀表行業大法弟子恭祝師尊元旦快樂！

弟子無限感恩師尊的慈悲救度！在最後的時刻，師父喚醒弟子的真念，從新走回修煉中來，每時每刻師尊都在看護著弟子。弟子一定不辜負師尊的慈悲，抓緊時間多救人，跟師父回家。

中國大陸電商行業大法弟子恭祝師尊新年好！

山東省萊陽市醫務界全體大法弟子恭祝慈悲偉大的師尊元旦快樂！

重慶市汽車行業一青年大法弟子恭祝師尊新年快樂！

中國大陸審計行業大法弟子恭賀師尊新年好！

吉林省長春市汽車廠一家兩口大法弟子恭祝師尊二零二四年元旦快樂！

山東青年會計師大法弟子與親友同事祝願慈悲偉大的師尊新年好！

隨著法正人間即將到來，世人越來越明白，大法是救人的。大法弟子講的真相，是暗夜裏的光，給世人走向未來的希望。

師尊為了蒼宇眾生，付出了自己的一切。那是人所無法想像的，那是創世主的浩蕩佛恩，那是得救眾生的無限福份。

在所剩不多的正法時期救人的時間裏，弟子一定聽師父的話，多學法，多救人，做好三件事，越最後越精進。願師尊多一份微笑，少一份操勞。

師尊慈悲乾坤轉，正法洪勢到今天。

天象警世事連連，明白真相福無邊。

牢記真言心誠念，勇敢三退保平安。

又到新年新氣象，得救眾生齊頌讚。

師父您辛苦了！合十敬祝師父新年好！

哈爾濱建築行業大法弟子恭祝師父新年快樂！

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2023/12/31/a103838692.html