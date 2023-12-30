怕出大事？ 中國多地禁辦跨年夜活動

【新唐人北京時間2023年12月31日訊】2024年新年將至，大陸多地官方宣布不舉辦跨年夜的倒數活動，其中包括上海、廣州等城市的熱門跨年景點。中共官方稱「防範發生事故」。有網民嘲諷，「防範發生群體性事件」、「怕出大事吧」……

大陸九派新聞報導，近日，據不完全統計，大陸有多地宣稱，不組織跨年夜活動，通知涉及城市商圈及景區等。

12月22日、23日，廣州天河、海珠、越秀警方宣稱，花城廣場、海心沙亞運公園、廣州塔、琶醒、太古倉、北京路商圈、海珠廣場、越秀公園等公共場所跨年夜沒有組織任何形式的大型群眾性活動。

12月26日，上海官方宣稱，外灘、北外灘和小陸家嘴地區不展演主題光影秀，不組織零點倒計時活動。

12月28日，武漢官方宣稱，12月31日，江漢關、漢口江灘及江漢路步行街等公共場所沒有組織任何形式的大型活動！31日18時起，江漢關鐘樓停止敲鐘。「兩江四岸」燈光秀也無零點倒計時活動！

12月28日，南京雞鳴寺官微發布通知稱，新年期間不舉行撞鐘跨年等活動。

長沙世界之窗12月31日宣稱，由於近期長沙市「空氣污染嚴重」，長沙世界之窗原定於31日舉行的亞歷山大燈塔零點跨年煙花活動取消。

而在12月28日，中共應急管理部要求各地加強安全管控，稱「防範發生事故」。

2024年即將到來，世界各地許多城市都會在跨年夜舉辦盛大的煙花表演和各種活動，倒數迎接新的一年的到來。

對於中共官方宣布不辦跨年夜活動，引發網民熱議。

有人說，「死氣沉沉。」「大學生表示，和你舉不舉辦沒關係，咱們自己要玩。」「好的明白了，跨年夜江漢關見。」

「怕出事， 所以因噎廢食不准搞活動，這叫什麼……懶政。」

「不讓舉辦活動，其實是一刀切的懶政行為，管理跟不上又怕擔責。」

「是防範發生群體性事件吧？」「越害怕越組織。」

「他們哪是怕民眾不安全，是覺得自己不安全了。」

「怕遊行示威，已經搖搖欲墜了。」

還有人嘲諷，「除夕不放假，跨年沒有了，聖誕不建議過，下一個直接就是清明了。」

「看得出政府都沒錢啊！這也太明顯太一致了。」

「這限制那限制，經濟能好嗎？管的越來越嚴了。」

「凡是人民群眾喜聞樂見的，都不做；凡是人民群眾厭惡至極的，大做特做。」

（責任編輯：李恩真）

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