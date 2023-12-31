以色列坦克星期六（12月30日）深入加沙中部与南部，连续炮轰布雷吉、努塞拉特和迈加奇难民营以及南部城市汗尤尼斯，哈马斯管理的加沙卫生部说，过去24小时空袭已经造成加沙165人死亡，250人受伤。

位于埃及边境附近的汗尤尼斯有成千上万的难民在躲避，当地最大的纳塞尔医院已经拥挤不堪。

以色列军方说，拆除了加沙北部拜特拉希耶（Beit Lahia）的两个哈马斯院落。

联合国官员抨击以色列近期攻击加沙的救援车队。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）主任托马斯·怀特（Thomas White）星期五在X上说，“以色列军人对一个沿着以色列军方指定路线从加沙北部返回的救援车队开火。”

联合国负责人道主义事务的副秘书长兼紧急救济协调员马丁•格里菲思（Martin Griffiths）星期五说，一个人道救援车队“从加沙北部前往拉法时遭到攻击”，车身有“明显标记”。

格里菲斯说，“冲突必须停止。”

他说，攻击人道工作人员是“非法的”。

事件没有造成伤亡。一辆车受损。以色列军方没有立即置评。

以色列袭击叙利亚

叙利亚国防部在声明中说，以色列星期六空袭了叙利亚城市阿勒颇，造成一些财产损失。

声明说，“以色列从拉塔基亚以西的地中海方向发动空中入侵，攻击了阿勒颇市以南的一些地点。”

以色列军方发言人拒绝评论。

路透社说，一个8辆卡车的车队遭到空袭，至少4辆卡车被摧毁。叙利亚边防官员说，一个受到伊朗支持的民兵组织使用的三栋建筑也被打击。

伊拉克民兵组织两名成员对美联社说，以色列连夜空袭叙利亚东部，在一个同伊拉克的战略过境点附近打死了6名伊朗支持的民兵。

以色列多年来对叙利亚境内同伊朗相关的目标进行打击，伊朗在2011年开始的内战中开始支持阿萨德总统以来在当地的影响力增加。

60万疫苗抵达

联合国儿童基金会星期五向加沙至少运送了60万支疫苗。基金会说，以哈10月爆发战斗以来，加沙将近1万7千巴勒斯坦儿童没有按时接种疫苗，包括脊髓灰质炎。

基金会说，该组织正在同世界卫生组织以及联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处合作，去接触没有注射疫苗的儿童。

以色列扩大加沙中部和南部的攻击，迫使几万名巴勒斯坦人躲到拉法。根据联合国的数据，当地人口已经达到85万人，增加了两倍多。

工程处发言人朱丽叶·图马（Juliette Touma）说，“民众在空地上搭棚子，”“一些人睡在汽车里，其他人露天睡觉。”

大部分水源被污染，卫生系统瘫痪，很少有工作的马桶。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处负责人菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）星期五说，加沙几乎全部人口依赖国际援助，包括食品。尽管上周联合国决议呼吁援助物资立即顺利进入，但没有增加。

拉扎里尼说，救援行动面临以色列当局的“严重限制”。卡车在拉法口岸和新开放的凯雷姆沙洛姆（Kerem Shalom）口岸拖延很久。

他说，加沙的援助分派受到不断轰炸和战斗、以色列军事检查站以及通信不断中断的进一步阻碍，急切的人群经常包围抵达的救援车队抢夺物资。

以色列让加沙中部的居民前往南部，但民众即使在南部也不安全。

哈马斯管理的加沙卫生部星期六说，巴勒斯坦人的死亡数字已经达到2万1672人，占加沙人口大约1%，5万6千多平民受伤。加沙被摧毁的社区废墟中可能还埋有更多的尸体。

以色列军方说，170名军人已经在加沙战斗中被打死。

（本文参考了美联社、法新社和路透社的报道。）