以色列军方星期天（12月31日）对哈马斯武装分子实施新的轰炸行动，而医院的官员表示，加沙城至少有35人丧生。虽然新年将至，加沙的战事没有任何停止的迹象。

以军打击的目标主要是加沙沿着地中海这一狭长巴勒斯坦人领土的中部地区，同时也对通往与埃及边界的加沙南部第二大城市汗尤尼斯发动攻击。

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡（Benjamin Netanyahu）星期六表示，因哈马斯10月7日对以色列南部发动突袭而引发的以色列攻击行动，尽管面临越来越强烈的国际停火呼吁，仍将持续“很多个月”。

哈马斯管控的卫生部门表示，加沙城星期六夜间遭遇的轰炸中已经发现18具遗体，而更多的罹难者据信仍被埋在瓦砾堆之下。

“爆炸之后我们抵达袭击的现场，看到到处都是烈士，”一栋建筑物被炮火击中后，一位当地男子告诉法新社。“孩子们仍然下落不明，我们找不到他们。”

以色列军方表示，以军在多场地面作战、空袭和坦克炮击中，打死了十几名敌人，而且还发现了更多的哈马斯地道，以及隐藏在幼儿园中的爆裂物。

在冲突临近三个月之际，联合国表示，加沙230万居民中大约85%的人都已经流离失所。由于绝望的家庭被迫在寒冷的冬季藏身于临时的帐篷之中，联合国警告说，饥饿与患病的风险越来越高。

内塔尼亚胡在星期六的记者会上表示，加沙与埃及之间的边境地区应该由以色列控制，以确保当地的去军事化。

如果以色列控制了加沙与埃及的边境地区，那将是它2005年从加沙撤军，让加沙落入哈马斯控制多年之后一次事实上的反复。

“加沙的费城走廊 – 更准确地说，（加沙）南部的尽头 – 必须掌握在我们手中，必须关闭。很明显，任何其他安排都无法保证我们所寻求的去军事化，”内塔尼亚胡说。

他表示，在以色列对加沙的军事打击下，大约有8000名武装分子已经打死。加沙哈马斯掌控的卫生部门星期六表示，自从战争于10月7日爆发以来，已有21,672名巴勒斯坦人被打死，另有超过56,000人受伤。该卫生部门不区分平民和武装分子的伤亡人数。

以色列在10月份遇袭，导致以色列所说的1200人死亡而且240人被绑架成人质之后，便展开军事行动，要在加沙摧毁哈马斯的统治。目前仍有129名人质据信被哈马斯扣押在加沙。以色列军方表示，以军在到目前为止的军事行动中，一共有170名军人阵亡。

“我们正一步一步地剥夺哈马斯的能力，”内塔尼亚胡说。“我们也将消灭其领导人。”

他誓言要让所有的人质回家。

数以百计的示威者星期六在特拉维夫集会，要求政府确保人质获释。

60万支疫苗已经运入加沙

在战斗激烈进行之时，联合国儿童基金会（UNICEF）表示，它已经将至少60万支疫苗运抵加沙。该机构表示，自从战争开始以来，加沙将近17,000名儿童已经错过了例行的疫苗接种，其中包括小儿麻痹症疫苗和麻疹疫苗。

联合国儿童基金会表示，正在与世界卫生组织（WHO）和联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）合作，将疫苗提供给错过接种的儿童。

以色列对加沙中部和南部扩大的攻击行动将成千上万寻求庇护的巴勒斯坦人驱往加沙与埃及边界处的拉法。根据联合国的数据，拉法的人口已经暴增三倍，达到85万人。

“我们没有水。我们没有足够的食物，”面积超大的帐篷营地中一位名叫努尔·达赫（Nour Daher）的妇女星期六对美联社说。“孩子们一早醒来要吃、要喝。我们需要耗费一个小时才能为他们找到水。但我们找不到面粉。即使带他们上厕所，我们也要走一个小时的路。”

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处发言人朱丽叶·图玛（Juliette Touma）表示，人们见缝插针地搭建窝棚或干脆露天睡在车内。

绝大部分的水源都遭到污染，卫生系统已经崩溃，仍能使用的厕所更是难以找到。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员菲利普·拉扎里尼（Philippe Lazzarini）星期五表示，加沙几乎所有居民都依赖国际援助，包括食品援助。拉扎里尼指出，救援行动受到以色列当局“严厉的限制”。他指出，在加沙与埃及接壤的拉法过境点以及新开放的以色列进入加沙的过境点凯雷姆·沙洛姆，卡车车队都面对漫长的延误。

他还表示，以色列告诉加沙中部的民众向南撤离，但是即使在南边，他们也没有安全。

以色列部队在追剿哈马斯武装分子以及摧毁据称是哈马斯使用的地道系统的过程中已经将加沙大部分地区夷为平地。

哈马斯已被美国、英国、欧盟等国认定为恐怖组织。

（本文部分材料来自美联社、法新社和路透社。）