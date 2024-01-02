證交所表示，2023 年集中市場價量表現及籌資活動俱佳，揮別連續三年的外資賣超，IPO 成績也締新猷，台股全年漲幅位居亞洲第二，帶動證券商獲利及證交稅同步成長，回顧 2023 年集中市場共寫下六大亮點。展望 2024 年，證交所期許股市能欣欣向「龍」，將持續厚實台灣資本市場競爭力，吸引更多國內外投資，為經濟創造充足的創新與成長動能。

一、 台股指數表現僅次於日本 成交值創歷史次高

證交所指出，在地緣政治紛擾及主要央行維持高利率環境下，台股憑藉穩健基本面、良好公司治理，加上產業相關題材帶動，加權股價指數表現優異，2023 年底收盤指數為 17930.81 點，漲幅 26.8%，位居亞洲第二，並相較美國道瓊、S&P 500、英國 FTSE、德國 DAX 及法國 CAC 指數漲幅領先。

2023 年台股市值達到 56.84 兆元，相較於 2022 年成長 28.4%，並較十年前成長 1.3 倍。此外，代表散戶動向的「融資餘額」不斷增溫，融資餘額較 2022 年底大增 815 億元至 2480 億元，顯示投資人對市場走勢樂觀預期。

二、 國內投資人參與空前 外資終結連三年賣超

截至去年底，投資人開戶人數達 1251 萬人，53% 民眾持有交易帳戶，其中 20-30 歲的開戶人口也已突破該年齡層的 5 成，整體市場有交易人數更達到 564 萬人的歷來新高，另外，年輕族群參與提升，也同步帶動零股、定期定額及 ETF 成交值皆創新高。其中，盤中零股成交值自實施以來增加 15 倍，而 2023 年 1-11 月定期定額投資金額已達 864 億元，相較前一年度同期成長近 5 成。

2023 年隨著證交所海外實體引資重啟，我國資本市場的國際能見度也持續提升，相對 2020 年至 2022 年外資連續賣超，2023 年國際資金已明顯回流，尤其在 11-12 月之間，外資大幅買超逾 4200 億元，全年度呈現淨買超 2754 億元。

三、 台股活絡帶動證券商獲利 挹注國庫稅收再締佳績

台股價量齊揚，也帶動業者獲利提升，並為國庫挹注豐厚收入。截至 11 月底全體證券商稅後淨利 621.31 億元，較 2022 年同期成長 78.94%；前 11 月證交稅達 1776 億元，僅次於 2021 年，成為歷年同期第二高。

四、 IPO 籌資續創新高 厚植產業多元發展實力

2023 年國際 IPO 活動相較前一年度放緩，然而，證交所持續優化國內籌資環境、拓展資本市場能見度，並積極開拓及穩固 IPO 案源，家數及金額呈現逆勢成長，送件家數共計 42 家，為近 10 年以來新高，掛牌家數 28 家亦為近 5 年最高，全年度 IPO 籌資金額達 337.6 億元，再度突破歷史新高。

其中，創新板 2023 年共有 14 家申請送件，較 2022 年 8 家幾近 2 倍成長，迄今已有 10 家公司掛牌，產業涵蓋數位雲端、綠能環保、生技醫療及電動車等，整體市值突破 1500 億元。同時，在產業類別調整、創新板條件鬆綁及強化生技產業發展策略的帶動下，多元化產業成效顯現，新經濟市值突破 1 兆元，占比已達 1.8%；生技產業市值則突破 4800 億元，占比為 0.85%，若加計申請中公司則已超越 5 千億元目標。

五、 上市公司營運穩健 發放高額現金股利

過去一年，隨著歐美央行升息抑制消費及投資需求，加上部分國家經濟復甦不如預期，我國出口雖呈現衰退，不過，上市公司的營收、獲利仍屬相對穩健。2023 年 1 至 11 月全體上市公司營收總計 33.68 兆元，前三季稅前淨利 2.76 兆元，預期隨著出口復甦，上市公司營運成長、獲利將恢復以往的成長動能。

在營收獲利相對穩健下，上市公司也積極回饋股東，以所屬年度為 2022 年的現金股利來看，上市公司共發放 1.9 兆元，為歷史次高的水準。

六、 亞洲公司治理評鑑 再創第三歷來佳績

上市公司在公司治理及永續發展持續精進，也深獲國際肯定。依據亞洲公司治理協會 (ACGA) 最新公布之「CG Watch 2023」，臺灣在亞洲 12 個國家之公司治理排名與新加坡並列第三，僅次於澳洲、日本，為歷年來最佳成績，且評比分數自 2013 年主管機關發布公司治理藍圖以來呈現逐年進步，顯示在主管機關政策領導下，我國在公司治理的進展深受國際肯定。