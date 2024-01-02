劉清：辭舊迎新 每天逾4萬民眾聲明「三退」

【新唐人北京時間2024年01月04日訊】根據全球退黨服務中心數據，近一個月來，平均每天有4.25萬人聲明退出中共黨、團、隊組織，即聲明「三退」。不少聲明人表示，他們相信，與中共劃清界限，才不會被邪惡捆綁，選擇正義良善，才能亂世中求得平安。

無論你是否認同這種觀點，這場4億餘人參與、延續了近20年的和平退黨運動，無法被任何人忽視；而他們的聲音，也值得被更多人聽到。

在即將告別2023年之際，一些聲明人就表示，他們這樣做，是在選擇一個更好的未來。

12月25日，署名「新羅」的中國民眾聲明三退，願全家都保持良善，不被中共污染，從而有美好的未來。

「吾年少曾為團員，蒙昧不知其所為；今年二十有一，方知共黨之惡……現為家人於疫情以及亂世生存之平安，願於此聲明：

「本人及家人，本不熱心於黨部，惟願善良生存，平安喜樂；餘年幼被動入團，未知其所為，現撥雲見日，知其所惡；現有團規，年逾二十四歲即自動退團，願為本人及父母家人及幼妹，不被亂世所傷，不被愚昧所禍，於此聲明，自此，與中共劃清界限。

「蒼天有眼，吾等祖輩積德，亦不沾染中共之毒，亦不隨亂世之醜惡，願吾等家人，生活於善然美樂之地，不為冷氣所傷。」

「不為其陪葬」 一家三口鄭重三退

12月30日，天津的張杰、張真、張源一家三口鄭重聲明三退。

他們表示：「經過三年的疫情及與共產邪黨的打交道，讓我們深刻了解到了共產黨的醜陋嘴臉與邪惡的流氓本性，以前也聽說過三退的事情，但因為錯誤觀念的影響，沒有敢去深入了解，現經朋友講真相才知道必須退出這個邪惡的流氓組織才能保平安，不能在大淘汰中為其陪葬，現協同自己的兒女鄭重聲明：退出邪惡的少先隊與共青團，退出與中共邪黨相關的一切組織，永獲新生！」

善惡面前做抉擇 這些民眾選三退

近日，也有其他民眾嚴正聲明退出黨團隊，表示要擺脫邪惡的捆綁，選擇自由與正義。

熹熹12月30日說：「我學生時代在不了解共產黨真相的情況下加入過中國共產黨，共青團和少先隊。雖然已經多年不再交黨費，但跟朋友了解到當年入黨的宣過的誓言都是邪黨希望把我跟他們綁在一起的手段。共產黨太邪惡了，希望通過這份聲明正式退出跟共產黨有關的一切組織，得到身心真正的自由。」

同日，雲南的尚悅怡在退團隊聲明中說：「願意選擇正義，無條件三退，也不用密碼查詢，我自願退的。正義之光總會照耀大地，人們都會醒來，我也願意成為一名神的使者。」

同樣來自雲南的「銀開」，12月24日也表示，其「願意相信善惡有報，三退可保平安」，也要自願退團隊，與假惡鬥劃清界限，做一個有好未來的新生命。

《九評》2004年問世 已揭中共邪教本質

《大紀元時報》2004年11月發表的系列社論《九評共產黨》，被普遍認為是引發全球退黨大潮的重要文獻。而《九評》在19多年前就中國共產黨邪教本質的評述，至今仍在得到越來越多人的認同。

共產黨雖不稱自己是一個宗教，卻具足宗教色彩；正統宗教推崇良善、信奉神明，共產黨卻反對一切傳統道德，鼓吹暴力，並對所有國民灌輸其政治說教，要求大家加入，宣誓對其永遠效忠，並鼓勵黨員為教犧牲。

《九評》也指出，在沒有人再信仰共產主義的今天，在共產邪黨越來越趨近窮途末路之際，其還在盡其所能把中國社會也帶向腐敗墮落的深淵。中共邪黨靠幾十年來的洗腦與鎮壓，試圖摧毀人類的良知善念，摧毀人類的傳統文明和道德觀念，而中國人需要不為其假象所蒙蔽，需要認清共產黨的流氓本性，並擺脫共產黨的束縛。

12月25日，山東青島的韓山，就因看清中共流氓本性而聲明三退。

韓山說：「你過聖誕，他們張牙舞爪給你扣帽子。城管當街撕春聯，他們集體裝瞎。愛國的那幫玩意兒從來都是撿最軟的柿子捏，嘴上主義，心裡生意，人家精著呢。啥時候可以跳出來大膽抵制，啥時候必須躲一邊裝聾作啞，挨鍋好漢們心裡門清。聲明退出少先隊、共青團。」

在迎來2024年之際，已有超過424,207,090人聲明與中共邪黨劃清界限。在這場遍及全球的退黨大潮中，您認同這4億多名中國人的選擇嗎？

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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