2024年元旦一场震度7（日本标准）的强烈地震袭击日本石川县，引发海啸和火灾，道路支离破碎，交通中断。石川县政府周三（1月3日）表示，目前已确认64人死亡，300多人受伤，其中20人伤势严重。

中国外交部发言人汪文斌周二（1月2日）表示，对于日本石川县能登地区发生强震，造成人员伤亡和财产损失，中国对遇难者表示哀悼，向遇难者家属和伤者表示慰问。

汪文斌并说，中国驻日本使馆和驻名古屋、新泻总领馆第一时间启动应急机制，发布领事提醒，目前暂无在日中国公民伤亡报告，将继续密切关注地震灾情，及时向在日中国公民提供必要协助。

在表达慰问的同时，中共喉舌《环球时报》2日发表以“我们关心日本灾情，也关切其核电安全”为题的社评，并借机再次发表对福岛核处理水的言论。该文批评，日本政府和东电公司在应对核事故上有严重不良记录，“从某种程度上说已经失去信誉”，又抨击日本在“福岛核污染水排放问题上一意孤行、不负责任”，让邻国感到极不放心。

地震前后卫星图像显示，能登半岛受灾最严重，数百栋建筑在大火中化为灰烬，轮岛市和珠洲市等城镇被夷为平地。

当地馀震不断，天候恶劣，救援人员在瓦砾中奋力与时间赛跑，死亡人数预计还会增加。

日本政府表示，超过31800人疏散至避难所。

“距离灾难发生已经超过40小时。我们收到了大量需要救援的信息，还有人在等待，”日本首相岸田文雄周三在紧急灾害对策会议上说。

岸田文雄说：“地方当局、警察、消防队和其他行动单位正在进行救援，也增加了搜救人力和搜救犬的数量。......请你们记住，我们正在与时间赛跑，并继续尽最大努力拯救生命，把人民的生命放在第一位。”

此外，石川县从2日晚间开始降雨，日本气象厅（JMA）3日上午发布了石川县轮岛市暴雨警告，且呼吁警惕山体滑坡，使得救援行动变得更加急迫。

重灾区沿海城市珠洲市市长泉谷満寿裕（Masuhiro Izumiya）说，该市“几乎没有房子屹立不倒”。

“大约90%的房屋被完全摧毁或几乎全部被毁...这种情况真的是灾难性的，”珠洲市市长在日本电视台TBS报道中说。

损失规模难以立即评估。日本媒体报道称，数以万计的房屋被毁。

石川一处避难所内的妇女告诉朝日电视台，由于馀震，她“无法入睡”。

“我很害怕，因为不知道下一次地震什么时候会发生，”她说。

据日本公用事业供应商北陆电力公司称，石川县仍有近34000户家庭停电。许多城市没有自来水。

新干线列车和高速公路已恢复运行，有些人受困长达近24小时。

这次地震是自1885年有记录以来，在能登地区观测到的最大地震，并引发大海啸警报。美国地质调查局（USGS）称地震规模为里氏7.5级，而日本气象厅的测量值为7.6级。

根据日本气象厅统计，截至周三上午，该地区已发生400多次地震。

日本每年经历数百次地震，绝大多数没有造成损失。日本政府去年的一份报告称，自2018年以来，能登半岛地区的地震数量一直在增加。

（此文依据了法新社的报道）