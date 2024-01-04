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（中央社記者賴言曦台北4日電）對於今年大選後的房市表現，鄉林集團董事長賴正鎰表示，市場推測美國今年可能降息，但台灣是否跟進仍未知；隨著土地交易量減且價格鬆動，預估選後房市整體呈現「價穩、量平」格局。

鄉林集團今天舉辦年度房地產記者會，談到集團布局，賴正鎰表示，目前鄉林在兩岸推案及土地儲備量達新台幣1251億元，今年也已備妥35億元，規劃在雙北及中部各買3塊土地；另持續籌備台灣第2間涵碧樓，也會在美國及東南亞等地布局，加速國際化。

推案規劃方面，賴正鎰說，台北中山區、雲林斗六今年第1季將正式開案，總銷分別為130億元及28億元，萬華都更案今年第3季將進場銷售；在中國投資部分，鄉林在成都總銷約100億元住宅案今年將開賣。

展望2024年房市，賴正鎰分析，市場推估美國今年可能降息3碼，但中央銀行尚未透露台灣是否跟進，且政府持續緊縮土建融限制，加上2025年碳費開徵在即，建材成本可能受影響，預估選後將回歸市場面，銷售看各家推案表現。

房價方面，賴正鎰指出，市場現在主要看總價，所以23坪到55坪的產品為主力，台北市蛋黃區房價還會上漲，漲幅約10%到15%左右；包含新北、桃園、台中、台南、高雄等具備題材的區域，也可能會走揚。

土地市場方面，賴正鎰分析，有的開發商這幾年儲地過多，還需2年到3年才能消化，導致土地交易量減，地主態度因而鬆動，預估今年土地價格可望微幅回檔。

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賴正鎰指出，整體而言，由於土地交易量減且價格鬆動，預估選後房市呈「價穩、量平」格局。預期市場將出現5大趨勢，首先是景氣加速回升，但消費保守、剛性需求為大宗，低總價、小坪數為主流；第2為為囤房稅催化一波中古屋拋售潮；第3為降息來臨、高資產族群游資將湧入股市及高端住宅、商用不動產。

第4是開發商更重視都更合建和危老重建；第5為ESG（環境保護、社會責任、公司治理）時代來臨，開發商建商設計綠能標準或綠建築，爭取更多減碳容積獎勵。（編輯：張良知、楊凱翔）1130104