中共財政危機：軍人被曝降薪 半年沒發補助

【新唐人北京時間2024年01月05日訊】三年疫情嚴格的清零政策，掏空了地方財政，自2021年下半年以來的公務員降薪潮，幾乎波及中國所有省份，津貼、獎金取消或減少了。清零結束後中國經濟依舊繼續下滑，有知情民眾向大紀元表示，降薪潮已從公務員延及到軍隊。

「現在大家都沒錢了，包括很多公務員的工資，那些退休老人的工資，都不能按時到帳，都在拖延。」大陸民眾華先生告訴大紀元，曾在軍隊服過役的華先生退役後經商。

「拖延不是拿不到，拖半個月一個月，國營也是一樣，包括部隊裡的。我很多戰友在部隊裡的，很多補助現在都沒有了。現在很多半年了，他們的那些補助，半年都沒發了。」

近年來，中共黨魁習近平為了實現軍隊反腐和「強起來」的目標，加大對軍隊的投入，稱「今後軍官的收入主要是靠工資，不能有其它所謂的灰色收入」，並分別於2014年、2018年和2021年大幅增加軍人的工資。

尤其是2021年的加薪，比照高於公務員20%的比例增加，待遇普遍高於地方公務員水平。自2023年10月15日起，當局正式施行《軍隊文職人員待遇保障暫行規定》，進一步提高軍隊文職人員待遇保障。

華先生解釋說，工資是工資，工資屬於國家專款來發的，那其它的補助屬於地方給的，地方給的那些補助就沒有了。

「地方財政沒錢了，現在很多地方的那些公務員工資都發不出來，那些老師拖了一個多月、幾個月都沒發的都有。」他說。

曾經在軍隊服過役的李先生告訴大紀元，以他知道的情況，部隊以前分為兩種情況：一個是內部警衛就是武警，以前是屬於地方開支；他們屬於集團軍，就是國防軍，國防軍由國家直接負擔。

「（前政法委書記）周永康管武警的時候，武警歸政法委管，不屬於軍委，那時候就是中央撥一部分錢，然後地方撥一部分錢。後來就改了，武警全部歸了中央，現在應該是全部由中央在養。」他說。

熟知中共內幕的政治學者、中國民主黨全國委員會主席王軍濤對大紀元表示，中國的好多補助都是福利，這種福利都是些土政策。如果軍人的工資都在，就說明他的法定收入是有的，但有些地方的補助，比如說在核工業部工作，污染補助這個應該有。

「軍隊的工資是專款，但這一類的補助是經常變的。」他說。

退伍軍人蔡先生告訴大紀元，大概2015、2016年左右，當時他們工資也不高，就幾千塊錢了，那種當了十幾年兵的有六千吧。補貼沒多少，比如工資三千的話，差不多七八百、不到三分之一屬於補貼。比如說你在西藏當兵，可能更高一點，他們在福建當兵，夏天有高溫補貼、營費等。

「部隊工資有地區差異，比如北京、廣州和西藏都不一樣，全是財政撥款。還有夏天的高溫補貼，冬天的取暖補貼，但都是部隊直接發的，沒聽說是地方的。工資條我都看了，我記得上面寫的是叫地方津貼。像在西藏那麼苦寒的地方，地方津貼肯定要高很多，但是西藏政府肯定不出，還是軍委出的。」目前居住在海外的退役女兵白女士告訴大紀元。

軍工研究機構也傳降薪

在經濟環境持續下行的情況下，中共國安部禁止唱衰中國經濟，一些自由派經濟學者被封口，有關降薪的帖子也不斷被刪除。不過，大陸社交媒體網站上出現了一個最後編輯時間為2023年12月18日的帖子，說「航天、中電、中船、兵器很多研究所開始降薪了」、「降5%—30%不等」，「之前的一些軍工所降薪的帖子沒了，寫的內容也都沒了」。

大紀元不能獨立核實該信息是否屬實。

不過，2022年4月，有網友匿名在網絡上發帖說，他2020年入職航天科工六院41所，2020年7月—2020年12月：平均每個月稅前1W左右；2021年1月—2021年6月：平均稅前8k左右；2021年7月—2021年12月：平均稅前6k左右+年終績效。

「有的研究所是部隊（相關的），另外一種是部隊的編制，但是它不是部隊。航空的要看具體它是哪個所？看它有沒有編號？網上一查應該就知道了。」白女士告訴大紀元。

中共對軍人的工資待遇視為國家機密，中共軍網曾刊登文章「從細微之處入手，注意保護工資條上的軍事祕密」。

「現在的反間諜宣傳很可怕，只要國外的人，他們第一反應就是，你是不是特務？這塊控制得非常嚴，因為這個一傳出來，那不得了了，就是你整個經濟沒了，打什麼仗啊，錢都沒有了，工資都發不出來了。」白女士說。

警察也在降薪，「大陸沿海某市一個派出所的副所長，他說降薪了，全部降薪，全部都在降薪。」

白女士說，「績效是績效工資，跟你的業務掛鉤，比如說抓賭呀、抓嫖娼呀這種。績效其實就是工資的一部分，他們工資很低的。」

「各行各業都已經不行了都萎縮，而且萎縮得很嚴重，降薪在中國是一個普遍性事件，警察是中共維穩裡邊的毛細節管，只要是警察一降，軍隊是百分之百的降。」她說。

中共軍隊可能會躺平

中共軍人和警察的待遇降低，反映出中共當局的確沒有錢了，缺乏激勵機制，這可能也會讓他們像地方官僚系統一樣躺平。

王軍濤表示，很多人認為習近平二十大後大權在握，他很強大，不是的，整個官員隊伍躺平，而且他的官僚隊伍青黃不接，現在是習近平最虛弱的時候。

他認為，有人說「白紙革命」是89六四之後民間最大的反抗運動。其實前總理朱鎔基在20世紀的90年代後期搞國企改革的時候，為了加入WTO，把二三十萬的企業關停併轉，最後兩千萬工人下崗，他們天天工潮，此起彼伏，比白紙革命大多了那規模，組織性也比白紙革命要嚴密多了。

「21世紀頭十年，當時拆遷還有徵地，各地打得血肉橫飛的，汕尾農民把魚炮都拿出來跟武警對打，但是為什麼都被鎮壓了呢？就是因為地方政府有利益、官員有利益，因為徵地、拆遷、賣國企，他們能分到好多腐敗的錢，所以有動力去幹活。」

王軍濤說，另一方面呢，武警給他們了，各地的公安局長都是武警第一政委，可以調兵去鎮壓。但是中共黨魁擔心武警搞政變，最後就把武警的權力收上來了。

「過去一鬧災的時候，軍隊是在最前頭，這兩年呢，當兵的都不救災了。你看去年今年涿州發大水，38軍出動是為了保住北京，實際上是不讓大水、災民湧入北京。」

「就是說他怕擔心有軍兵變，不敢把軍權下放，這樣就使得地方政府，沒有辦法對付白紙革命。所以我就說，現在正好就是習近平最虛弱，整個官場都躺平了，因為沒利益嘛。你說我幫你鎮壓白紙革命，我還得罪老百姓，我沒利益，而且到最後你還拿我做替罪羊。」

（轉自大紀元/責任編輯：歷澄宇）

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