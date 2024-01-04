【菁英論壇】從奴隸到人礦 中共特供黑幕

【新唐人北京時間2024年01月03日訊】在以平等為目標的所謂社會主義中國，卻有一個特別不平等的結構性體制，就是特供體制。從表面上看，特供就是一個專門為高級領導人的日常生活進行特別供應的體制，但是大多數人對特供體制是知其然，而不知其所以然，對中共來講，特供是其邪惡體制穩定運作的一項制度保障。在當前時代，特供體系已經泛濫成災，而最血腥的器官特供正在讓中國人民從奴隸淪落為人礦。中共的特供體制的歷史淵源是什麼？它是如何運作的？又如何泛濫成災的？

共產制度的結構性特征 中共特供源自蘇聯

獨立電視製片人李軍在新唐人《菁英論壇》節目中表示，中共的特供體制早在中共建政前就有了，最早的時候大概是1941年，當時中共中央祕書長任弼時仿照蘇聯的模式在延安建立了特供體制，這個特供體制最早來是從蘇聯共產黨那里傳承來的。根據那時候在延安工作人的工作過的人回憶，說延安那時候衣分三色，食分九品，就是衣服有三種顏色，吃的飯要分九個等級，最普通的就是大食堂，就是大鍋飯，越往上食堂就越小，給最高級領導幹部開的食堂就叫小灶，「開小灶」就是那時候的一個名詞。1949年中共建政後，這種特供體制並沒有消失，而是擴張了，當時在香山建立了一個專門的農場給中共副總理以上級別的人提供蔬菜水果這種農產品特供。針對一些特別領導人的特供就更厲害了，像毛澤東比較喜歡吃長沙東方紅漁場的活魚，那時候就專門在長沙找了一批三代貧農的這種又紅又專的農民，組成基幹民兵連，專門給毛澤東捕魚、送魚，往返數千里，用國家專機給毛澤東運送活魚。

在中共整個體制內，反對並取消特供制度的最高領導人只有一個人，就是胡耀邦。胡耀邦當時認為人民政府怎麼搞特供呢？這不是脫離離人民嗎？所以就把這個特供給取消了，但是胡耀邦去世以後，特供又重新開始了。後來越來越嚴重，2005年的時候，中直機關就專門成立特供中心了，還不是說給領導人提供，是給機關，向94個中央級別的部委辦局提供特供食品，它有很多基地，這些基地全是要求生產有機食品，無污染、無農藥、無化肥，特別重要的一點是無轉基因食品，中國宣傳轉基因食品是無害的，但是中直職機關的人是絕對不能吃這個東西。

大紀元時報總編輯郭君在《菁英論壇》表示，改革開放前，北京王府井百貨公司的四樓就有一層專門的商店，只有副部級以上的人才能進，當然也包括這些領導的家屬和司機。這個特供商店由北京第二商業局管理（第一商業局是管一般老百姓用的商品），裡面的貨物非常齊全，不但有國內的稀缺商品，也有外國的一些商品，這里的很多東西可以直接用專列和專機來運送，賣給高級官員的價格很便宜，因為中間成本不計算在內。其實文革之前，在各地方包括政府和軍隊都開始建立自己的「服務社」，最高級的「服務社」要有證件才能進的去，低級的一些軍人和政府官員也可以進去，但是按照官員級別的不同，買東西的直接補貼也不同。我記得以前有個朋友，父親是團級軍官，70年代的時候，在軍隊的「服務社」裡他父親每個月可以拿到16元人民幣的特供商品，他說師級可以有30多元人民幣。那個時候工人的最低工資一個月只有8元多。

郭君說，這個特供是一種結構性的東西，是從蘇聯學來的。因為社會主義經濟的最大特點就是短缺，食品、基本消費品基本上都短缺，老百姓憑票供應，而各級官員可以有特供。到了最高級的官員，那就更多了。毛澤東喜歡抽菸，四川專門從什邡調設備、建工廠，專門給毛澤東一個人生產香菸，菸葉也是專門種植的。這個菸90年代後也在市場上賣了，品牌就叫「中南海」，當然它的品質和以前的特供菸完全不一樣了。

特供泛濫 高層基層各有門道

大紀元資深編輯與主筆石山在《菁英論壇》表示，中共出了一本紀念毛澤東的冊子，裡面專門談到毛澤東的日常起居生活，談到他1961年（三年大饑荒時代）的一些食譜。我記得最後算下來，說毛澤東一個月的伙食費大概是770多元人民幣，770元在當時的中國差不多是一百個工人的最低工資收入了。其實我見識過普通級別的特供，比如說部隊裡面的師長軍長這一級的，也非常非常厲害，下面整個一個連專門給他養豬種菜。當然這個事情，很多中國人可能就沒有特別在意。但是特供的事情現在居然越來越厲害，已經不是中央領導人或者領導機關有特供，很多部委，很多省市機關，甚至縣一級的政府，他們都開始有自己的特供基地了，就是整個都泛濫了。

石山說，我記得袁紅冰袁教授給我們講他跟習近平喝酒的時候，說習近平每次拿來的就是紅茅，或者叫飛天茅台，而且上面打著特別標誌，內行人一看，嗯，特供酒。這種酒拿出來請客面子是完全不一樣的。所以中共的特供走到後來，它不光是一個生活上的問題，不是說我沒肉吃，專門給我打一頭野豬來給我吃，已經不是這個問題了，它已經成為這個共產社會的一種文化，一種特權文化。我有了這個東西，我跟你是不一樣的，咱們倆不是一個級別的。

湖南嶽陽市君山區前林業局副局長劉紹純在《菁英論壇》表示，現在特供愈演愈烈，已經到了基層政府這一級別，主要是對安全的考慮，比如土壤的污染，農藥、抗生素的污染，他們就覺得像上面大領導那樣學不了，我不能從國外進口或者從特別基地來買入。基層政府就利用農村扶貧項目，什麼生態農業這些項目，我就結對子，一對一和那個農戶結對子，你就給我專門種這個水稻，給我專門種蔬菜，或者專門給我們養豬、養雞，但是你這個地方是我扶貧工程的對象，是屬於一對一或者公司加農戶這類項目的，這些都有上面資金扶持的。所以他們打出這樣的幌子，搞生產農業，搞這個精準扶貧，他們種了這些東西之後，首先自己用，用不完的，先在機關裡面開一個扶貧超市，打扶貧旗號，扶貧超市裡面全部賣的都是這些有機的生態的農產品，比如說雞蛋是土雞生的，就是沒吃飼料的也沒激素的，養的豬是吃像麥麩谷麩這樣的穀物沒添加什麼瘦肉精的，這些東西都是精挑細選的，然後有定時的配送。

劉紹純說，我覺得搞特供，真正食品上面的特供，還是表面的。他們還有其它方面的特供，比如說在精準扶貧過程中，他們覺得農村這個小女孩長得比較好，那我給你牽線，哪家領導需要這樣的苗子，或者是需要這樣的保姆，或者是你有一點文化，需要這樣的人，就精準的和上面聯系了，這叫什麼人才平台，外輸擴大就業，可能就是這些好的男孩子，好的女孩子，都是在精準扶貧裡面都被糟蹋掉了。

器官特供 中國人從奴隸淪落為人礦

資深媒體人趙蘭健在《菁英論壇》表示，我認為中國的特供食品是普通老百姓還可以想像的，甚至特供醫療也能想像到這其中的巨大差距，但是更深入一步，可能就是老百姓想像不到的，那就是最近這幾年越來越多的人開始關注的特供器官，我認為這才是中國權力制度巨大差異的最終體現形式。因為特供的器官，它並不是有錢的人，可以能實現得了的，它並不是僅僅花錢就能為自己換一個13歲的、15歲的、25歲的這樣的腎臟。這裡面能操作這些事情的人，一定是既有錢又有極大的權力，他才能調用高鐵、高速公路、還有飛機為他個人服務，所以我想這才是中國這個社會最深不見底的地方。

郭君在《菁英論壇》表示，我在香港的時候就知道，那些新華社的官員為了拉攏香港一些富豪做統戰，就給這些富豪特供器官，然後直接到廣州監獄裡去挑，就是有新華社官員專門陪這些富豪在監獄里去挑很好的年輕的器官，然後給他們移植。所以為什麼那些富豪在關鍵時候會出來為中共站台呢，特供器官一直給香港富豪，還有一些外國政要提供了一個便利。

石山在《菁英論壇》表示，談到特供器官這個方面，確實已經超越我們普通人對所謂特別供應、特殊供應的理解，我們還停留在食品這個階段，但實際上現在中共的這種特供已經遠遠的超出了我們的想像。這個特供顯然不是我們一般認識到的特殊供應這麼簡單的一個問題，它是深刻的植入在中共的整個體制裡面，這個體制有多邪惡，這個特供體系就可以走到多邪惡。

新唐人、大紀元推出的新檔電視節目《菁英論壇》，是立足於華人世界的高端電視論壇，該節目將彙集全球各界精英，聚焦熱點議題，剖析天下大勢，為觀眾提供有關社會時事和歷史真相的深度觀察。

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《菁英論壇》製作組

（責任編輯：劉明湘）

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