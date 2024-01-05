食藥署提醒，金黃色葡萄球菌常發現於受污染的肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙拉及麵包店產品等；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕昨（3）日南韓人氣零食「好麗友蛋黃派」（Orion Custard）驗出恐造成食物中毒的金黃色葡萄球菌，且目前台灣量販店也有上架該零食！食藥署提醒，這類細菌常出現於受污染的肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙拉及麵包店產品等。

據媒體報導，檢驗出金黃色葡萄球菌的「好麗友蛋黃派」生產日期為2023年12月22日，保存期限至2024年6月21日，南韓當局也針對該批食品啟動緊急下架回收作業。至於台灣大型量販店、網購平台販賣的商品，產地多不在南韓，也與該批被下架回收的產品不同。

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4條件吻合便會引發食物中毒

而誤食到含金黃色葡萄球菌的食物，也需具備一定條件，才可能引發食物中毒。食藥署提供4條件，包括：食物被帶有產腸毒素的葡萄球菌污染、污染後食品放置在適合產毒的溫度下、有足夠潛伏期，以及食物成分和性質適於金黃色葡萄球菌生長繁殖和產毒。

對於細菌的合適的生長環境，食藥署表示，其適合的生長溫度為6.5-45℃，其中又以35至37℃生長溫度最佳；其適合生長的酸鹼值（pH）則為4.2-9.3，又以pH值7.0-7.5生長最好。

食藥署指出，食物中毒症狀包括：嘔吐、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉等，且持續24小時到數天；圖為情境照。（圖取自freepik）

針對潛伏期及症狀，食藥署指出，該潛伏期為1至7小時，潛伏期長短取決於攝入的含量及個體差異，主要症狀為嘔吐、噁心、食慾不振、腹痛、腹瀉、下痢、虛脫、輕微發燒，且會持續24小時到數天，不過該死亡率幾乎為零，但對病老族群有威脅。症狀輕微者可在數日內自然痊癒，重症時需補充水份及電解質外，並給予抗生素治療。

食藥署也提及，常見中毒原因食品，包括：受污染之肉製品、家禽、蛋製品、魚貝類、乳製品、盒餐、生菜沙拉及麵包店產品等，並提供日常料理時，預防5要點，包括：

1.注意個人衛生，若是身體有傷口、膿瘡、咽喉炎、濕疹者，一定不要直接或間接從事食品製造調理的工作。

2.調理食品時，建議配戴衛生帽子及口罩，不讓頭髮露出帽子外，將口罩罩住口鼻，並注重手部清潔及消毒，以免污染食品。

3.調理食品所用的器具應確實保持清潔。

4.注重食品衛生，避免食品受到再污染。

5. 將調理好的食品存放於寬及淺的容器中，並在短時間內吃完，如未能馬上食用後，短期間（2天內）儲存，可放置於5℃以下冷藏庫或保溫在60℃以上；但若超過2天以上的食物應冷凍保存。

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