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用声音穿透屏蔽的世界，用故事重构掩盖的历史。

这里是由美国之音出品，由五羊主持的叙事类播客节目《越洋电话》。

越洋电话在主流音频平台均有更新：​

美国之音中文网🔗http://bit.ly/3BooBqg

Spotify🔗http://spoti.fi/42vu8Yh

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这是一组关于少数派身份认同者的故事。他们中间，有族裔身份上的少数派：从拉萨逃亡到印度达兰萨拉的藏人，成为公民记者的哈萨克石油工程师，60年代回国的“爱国”华侨，70年代加入越共军队的华裔少年；有信仰上的少数派：地下教会的牧师，回族穆斯林的商人；还有性倾向上的少数派，女性权益组织的工作者，身体上的非健全人士……

Ta们，也许不是你所熟知的名字，但这些人曾在禁锢的高墙中，选择为自由抗争，在时代的洪流中，坚定地走向自己的命运。

如果你想成为越洋电话的讲述者，或者对节目有任何想法，欢迎联系[email protected]

越洋电话，在这里，我们共同倾听外界的声音。