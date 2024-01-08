疫情再迎高峰 兒童反覆感染 中共頻換馬甲掩蓋

【新唐人北京時間2024年01月09日訊】再來關注中國疫情，目前仍有大量青少年和兒童感染，重症率較高，死亡病例不斷出現。當局則是不斷變換病毒的名稱，來極力封鎖消息。

新年前後，中國疫情更加凶猛，北京、江蘇、河南、杭州和瀋陽等多地醫院，人滿為患。

兒科醫生周義山：「最近這個門診上發燒的孩子還是挺多啊，然後，而且呢大部分都是高燒的孩子。」

遼寧民眾姜先生：「孫女在半個月前就感冒發燒，發燒住院打吊瓶。她的班級是40多人吧，不到50人，有一半人不上學了。所以說也是很重的這次。」

從去年開始，中共病毒疫情就在中國大面積爆發，並在兒童群體中快速傳播，但當局像三年前一樣，極力掩蓋，最初聲稱中國流行的是支原體肺炎和流感，之後又改口稱是甲流。

1月4日，中共又聲稱，乙型流感占比持續上升，卻自始至終都不承認是「新冠」爆發。隨著病毒的不斷變種，染疫和死亡病例卻在不斷攀升。

廣州市民王先生：「元旦前有一個高峰，走了很多，反正是沒走的把家裡（積蓄）都掏空。」「很花錢，現在不讓報導，不讓說壞，就讓說好，你死了就死了唄。」

遼寧民眾馬先生：「這次感冒指定是跟那個（新冠）疫情有關，但是國家不報，國家也不承認。」

遼寧民眾富先生：「他們也不往那上說，醫院也不承認，就是說這個很忽略這個問題，誰都不願意提。哎呀，現在在這個國家，死都自然了，活著就算撿著。」

大紀元1月5日發表《疫劫再襲 被中共洗腦毒害的兒童遭重創》，文中說，中共鼓吹「無神論」，從幼兒園、小學開始，就投入了大量的精力，對孩子們下手，進行污染和毒害，包括強化加入少先隊；編制充斥紅色教育、低級趣味的「毒教材」；組織各種紅色教育活動；逼迫學生抵制和仇恨教導「真善忍」的法輪功，混淆是非，顛倒善惡，讓學生在無知中對佛法犯罪。近年來，兒童又被中共要求接種COVID疫苗，成為實驗品。等等。自此，從精神上、肉體上，孩子們成為中共毒害的犧牲品。

廣州市民王先生：「今年夏天我小孩就染上白肺了，花了幾萬塊。」「反復燒，吃完藥退燒，然後過一陣子，一兩個鐘又燒。」

重慶市民梁先生：「昨天前天，來一個15歲小孩，就是挺健壯的，就是男孩。可能感冒引起了，燒成腦炎那種。」

病毒傳播快，許多家長非常恐懼。不過，天津市民康先生表示，他記住了「法輪大法好，真善忍好」九字真言，他和孩子都很平安。

天津市民康先生：「我沒去醫院，因為我記住九字真言，我沒事。我就默念九字真言，就可保我平安。」「真的好了。」「小孩就是得過一次病，然後很快就好了，小孩他，我看他是信的，他是信神的。」

新唐人電視台記者唐睿、熊斌採訪報導

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