新研究：一升瓶裝水含24萬納米塑膠顆粒

【新唐人北京時間2024年01月10日訊】微塑膠已成為全球性的日益凸顯的環境問題。而納米（奈米）塑膠尺寸遠小於微塑膠，由於缺少有效的分析技術，人們對納米塑膠的了解非常有限。

美國哥倫比亞大學和羅格斯大學的研究人員利用一種強大的光學成像技術，首次使用雙激光顯微鏡對納米塑膠進行了計數和識別，發現每升瓶裝水中大約含有240,000個納米塑膠顆粒。1月8日，這項研究成果發表在《美國國家科學院院刊》上。

研究人員對3個常見瓶裝水品牌各5個樣本進行了觀察，發現納米塑膠顆粒水平在每公升110,000至400,000個之間，平均約為240,000個。

微塑膠無處不在

納米塑膠是尺寸小於一微米的顆粒。一英寸有25,400微米（百萬分之一米）。人類頭髮的寬度約為83微米。無論是極地冰川、土壤、飲用水還是食物中，微塑膠（直徑介於1微米到5毫米）無處不在。與天然有機物不同，大多數塑膠不能分解成相對無害的物質，而是分解成更小的微塑膠微粒。

先前的研究關注的是稍大的微塑膠，範圍從可見的5毫米（不到四分之一英寸）到一微米。研究發現，瓶裝水中發現的納米塑膠比微塑膠多約10至100倍。

研究的主要作者、哥倫比亞大學物理化學家錢乃馨（Qian Naixin）表示，大部分塑膠似乎來自瓶子本身和用於阻擋其它污染物的反滲透膜過濾器。她表示不會透露這三個瓶裝水品牌，因為研究人員在挑選一個品牌之前需要更多樣本，並希望研究更多品牌。不過，她說這些品牌很常見，是在沃爾瑪購買的。

奈米塑膠顆粒對健康有害嗎

但研究人員仍然無法回答一個人們關心的大問題：這些納米塑膠顆粒對健康有害嗎？

「目前正在審查中。我們不知道它是否有危害或有多大危害。」該研究合著者、羅格斯大學毒理學家菲比‧斯特普爾頓（Phoebe Stapleton）說，「我們確實知道它們正在進入（哺乳動物，包括人類）的組織……目前的研究正在研究它們在細胞中的作用。」

納米塑膠源自微塑膠的進一步分解，直徑小於1微米。因其尺寸極其微小，可以穿過大腸和肺部，直接進入血液循環系統，再進入心臟和大腦等人體器官。納米塑膠甚至可以貫穿胎盤進入到胎兒體內。

國際瓶裝水協會在聲明中表示：「目前，對於納米和微塑膠顆粒對健康的潛在影響，既缺乏標準化（測量）方法，也沒有科學共識。因此，媒體關於飲用水中這些顆粒的報導只不過是在不必要地嚇唬消費者。」

但所有受訪的四位合著者都表示，在進行這項研究後，他們正在減少瓶裝水的使用。

首創雙激光顯微鏡技術的哥倫比亞物理化學家閔瑋表示，他已將瓶裝水的使用量減少了一半。

斯泰普爾頓說，她現在在新澤西州的家中更加依賴過濾水。

但該研究的合著者、哥倫比亞環境化學家嚴北展（Beizhan Yan）增加了自來水的使用量，他指出，過濾器本身可能成為另外一個問題，因為也涉及塑料。

下結論為時過早

認可這項研究的外部專家一致認為，人們普遍對微小塑膠顆粒的危險感到不安，但現在下結論還為時過早。

「塑膠本身的危險仍然是一個懸而未決的問題。對我來說，添加劑是最令人擔憂的。」杜克大學醫學教授兼比較腫瘤學小組主任傑森‧索馬雷利（Jason Somarelli）說，他沒有參與這項研究。

「我們和其他人已經證明這些納米塑膠顆粒可以內化到細胞中，而且我們知道奈米塑膠攜帶各種化學添加劑，可能會導致細胞壓力、DNA損傷並改變新陳代謝或細胞功能。」他説。

索馬雷利表示，他自己尚未發表的研究成果發現了100多種「塑膠中已知的致癌化學物質」。

多倫多大學生物學家佐伊戴安娜（Zoie Diana）表示，令人不安的是，「小顆粒可以進入（人體）不同器官中，並且可能會穿過它們不應該穿過的膜，例如血腦屏障。」

戴安娜沒有參與這項研究，她表示，研究人員使用的新工具使這項研究成為環境和人體塑膠研究中令人興奮的進展。

儘管微塑膠顆粒對人類健康的影響尚不清楚，嚴北展還是向擔心（此問題）的人提出一項建議：使用可重複使用的瓶子，而不是一次性塑膠製品。

（本文參考了美聯社的報導）

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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