劉清：反對中共武統台灣 覺醒民眾三退

「中共又在干預台灣大選，其狼子野心昭然若揭！」1月9日，大陸民眾胡廣偉，因看穿西來中共政權試圖摧毀保留於台灣的中華正統文化及普世價值，聲明退出中共相關組織（三退）。幾十年來，台灣的民主繁榮與大陸的嚴酷落後對比越發鮮明，讓更多人像胡廣偉這樣，看穿了中共的謊言與邪惡，並因此聲明三退，與中共劃清界限。

「中共要武統台灣，不是統一中國，而是要滅亡中國！眾所周知，中國不是中共，中共是西來邪教，建政以來把大陸搞得面目全非！而台灣恰恰保留了中華民國的正統和中華民族的文化，還有民主自由普世價值，」胡廣偉說。

「共產黨把台灣打下來，中國就徹底亡國了，一定不要讓中共的陰謀得逞！我退出共產黨的團、隊組織，我期待兩岸統一，但應該是民主消滅專制、中華消滅中共的統一！希望民主之光在不遠的將來普照華夏！」

1月13日是台灣選出中華民國第16任總統及副總統的日子，也是決定海峽兩岸未來走向的關鍵節點，近日一直備受國際關注。而長久以來，一直陸續有中國民眾，因兩岸的鮮明差距看清中共的欺騙與罪惡，並聲明三退。

海外民眾：中共害了中國 又在覬覦世界

去年12月14日，海外民眾「小譚」歷數中共邪黨的罪惡，並看穿其干涉台灣和其它民主國家大選，試圖將罪惡之手伸向全世界，因此堅決聲明三退，不與邪惡為伍。

小譚說：「共產黨是嗜血的魔鬼，共產黨的高官享受特權特供、幾乎無官不貪，他們有戒備森嚴的等級制度，退休金和醫療實施雙軌制，共產黨的高官有免費醫療，有高幹病房，他們公款消費。而老百姓看不起病，買不起房。農民的退休金只有幾百，共產黨的高官退休金是幾萬甚至更多。老百姓沒有言論自由，沒有選票。中國老百姓背負著全世界最重的稅負，吃毒食品，呼吸霧霾，江河污染，老人倒地不敢扶，共產黨官官相護、官商勾結，豆腐渣工程殘害百姓。對少數民族實施種族滅絕。」

「中國人民每天活在惡劣的環境中，黨媒卻每天粉飾太平為共產黨歌功頌德，『為人民服務』是共產黨的牌坊。共產黨對異見人士進行打壓迫害甚至酷刑，以黑治國，多少訪民冤民無處申冤，『依法治國』就是一個笑話，中國已經被共產黨禍害成了人間地獄。」

此外，這位海外民眾還強調：「共產黨殘害香港同胞，干涉台灣和其它民主國家大選，罪惡之手伸向全世界。共產黨打壓人民的信仰，活摘法輪功學員器官，不敬神佛，共產黨的罪惡罄竹難書！」

最後，小譚盼望神早日剷除這個惡貫滿盈的邪魔惡黨。

「台灣人在水深火熱中？」 覺醒民眾嚴正三退

長久以來，靠謊言及欺騙給民眾洗腦，一直是中共愚弄壓榨人民的主要手段，但當人們看清世界真實樣貌時，中共一直以來的罪惡，就會顯露無疑。

去年9月，大陸民眾杜啟才在退隊聲明中說：「其實直到小學畢業前，我都在被中共洗腦，認為台灣人一直以來都生活在水深火熱之中。後來上了初中，慢慢地也開始學會了獨立思考，越來越覺得中共說的那些話非常可疑，再後來學會了使用vpn，看見了真實的新聞報道，和真實的世界，也就變得徹底不再相信中共了」。

面對「海外網站在抹黑中國」的說法，杜啟才反問道：「就說一句最簡單的，我們有言論自由嗎？當人民需要政府的時候，我們的訴求真的得到了解決嗎？」

杜啟才也對中共污衊法輪功的惡行了然於胸，並表示：「越來越多的人開始懂得了什麼是真正的自由，大陸人絕對不是東亞病夫，他們只是被中共的謊言所迷惑，但他們終將會有覺醒的那一天！」

去年12月，中國民眾易貴吉在三退聲明中說：「共產黨就是邪黨的存在，是專坑百姓的欺詐老實人的邪黨！從始至終都是以欺騙的手段想要謀取政權，正因為台灣的存在，一江山不能出現兩個政權！非法所得的註定是要償還的。」

「我聲明退出黨團隊，當世界圍毆中共時，切莫牽扯於本人，和本人脫離關係」。

三退聲明：中共邪黨是邪惡組織之最

當人們看清中共的謊言與欺騙後，往往也會同時意識到長久以來，這個邪惡政權對中國及中國人民無以復加的傷害。

今年1月3日，「淵源」聲明退隊：「很多人都被引導著罵日本，罵美國，罵這國罵那國，教唆仇恨，釋放情緒，事實上，中共邪黨是對中國人民作惡最多的邪惡組織，它們從來到中國開始到現在為止，幾乎從未間斷的禍害中國人民。破壞文化，毀滅信仰，道德。敗壞人心、行為言語，迫害好人，其罪惡真是罄竹難書。今天堅決退出邪黨的邪惡組織，退出它的少先隊。沒入過它的團、黨組織，但是看那些成員的德行，就知道它們不是好組織。」

1月6日，付傑、付藝兩人聲明三退：「從小就被共匪洗腦，後來又因為在國企造船廠工作加入了共青團。習雜種三年疫情弄的民不聊生，醫保削減。小學生什麼都不懂，就是一個扒光了衣服也要當皇帝的小丑。這些年徹底看清了共匪的真實面目和流氓本質。鄭重聲明退出共青團和少先隊！」

大陸民眾：三退以還清白 不與邪惡為伍

當人們了解中共試圖隱瞞的罪惡後，往往也會出於道義及自己的良知，聲明退出其相關組織。

1月6日，大陸的高焰陽聲明退團隊：「無論是學校課本還是官方新聞媒體，總是明顯的造假，摩擦人的智商和邏輯，扭曲人的正常思想。我經常和身邊的人聊這些問題，也通過有正信的親人，真正知道了共黨敗壞的根源和它真實的黑歷史。每一個人宣誓入黨時都會說要保守黨的祕密，實則他們根本都不知道黨的祕密是什麼。如果真正知道了，也根本不會加入這個惡事做絕的邪惡組織。本人在此聲明，當初年少無知被騙加入共產團隊，現在聲明退出，還自身清白，與世人共勉。」

同日，重慶的陶英聲明三退：「我是體制內人，非常了解共產黨的邪惡，我不願意與之為伍，現在聲明退出。」

1月3日，天津的田季平聲明三退：「嚴正聲明被迫寫的入黨申請書徹底作廢，我深知中共的邪惡，不寫就上級調查，不讓當班主任。中共徹底完了，我絕不與邪惡中共為伍。」

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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