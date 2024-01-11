主計總處今 (11) 日公布去年前 11 月全體受僱員工經常性薪資平均為 45457 元，年增 2.45%，創歷年同期新高，加計獎金後的總薪資為 58598 元，年增 1.47%；不過，剔除物價因素後，實質經常性薪資 41336 元，年減 0.02%，實質總薪資 53285 元，年減 0.97%，為近 7 年首度負成長。

就行業別觀察，快遞業因 11 月購物節促銷活動推升貨運需求，經常性薪資較上月增加 1.05%，旅行及相關服務業則因新進員工較多，致經常性薪資減少 1.64%。

總薪資部分，電子零組件製造業、電力及燃氣供應業因部分廠商發放績效和不休假獎金，較上月增幅較大，用水供應及污染整治業則因部分廠商上月發放考核獎金，致月減 10.83%。

就 11 月來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 45610 元，月增 0.08%，年增 2.11%，獎金及加班費等非經常性薪資 6301 元，合計後，總薪資平均為 51911 元，年增 0.84%。

11 月金融及保險業、出版影音製作傳播以及資通訊服務業經常性薪資為 66226 元、65567 元相對較高；製造業為 43308 元，其中，電子零組件製造業 53783 元；而其他服務業 35068 元、住宿及餐飲業 35295 元則相對較低。