趙少康：2發電廠仍燃煤 民進黨對不起高雄人

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（中央社記者林巧璉、洪學廣高雄12日電）國民黨副總統候選人趙少康今天下午至高雄陪黨籍立委候選人李眉蓁、鍾易仲車掃，趙少康說，民進黨對不起高雄人，到現在大林與興達發電廠還是燃煤，不願改成天然氣。

趙少康下午2時許抵達左營高鐵站先與左楠區候選人李眉蓁車隊掃街，會前聯訪時趙少康說，左楠、鳳山這兩席非常有機會，今天下午是選前最重要的下午，把整個行程放在這兩區，關鍵時刻要替他們加油打氣。

媒體詢問中選會使用紙箱的投票箱，是否擔心民進黨作票，趙少康說，很多人一再提醒要注意民進黨可能作票、出奧步，自己也看到有人傳照片說投票箱底部沒有封起來，「這也是漏洞之一」，政府應說清楚印多少選票、發出多少選票以及有效票、無效票是多少。

媒體提問後，趙少康接著說，高雄人有2件事非常期待，一是高雄設2個高鐵站，很多人說台北都可以有台北車站和南港站，為何高雄不能有左營、高雄車站2座車站，這部分也是李眉蓁的政見。

趙少康說，另一件事是大林、興達火力發電廠至今仍是燃煤，「民進黨真的對不起高雄人，執政那麼多年為何不能改燒天然氣，這簡直是輕視高雄人的生命」。

趙少康強調，台中已經爭取到在轉型的過程中燒天然氣，高雄燃煤造成空氣污染嚴重，至少應先把火力改成天然氣，將來再往綠能發展。

結束左楠車掃後，趙少康驅車至鳳山區赤山文衡殿合體鍾易仲，2人先入內參香，隨後進行車隊掃街拜票，趙少康也向支持者致謝。（編輯：謝雅竹）1130112

國民黨副總統候選人趙少康（左2）12日下午前往高雄市鳳山區赤山文衡殿，陪同黨籍立委候選人鍾易仲（左）參香祈福，趙少康受訪時說，左楠、鳳山兩選區都很有機會，關鍵時刻要替候選人加油打氣。中央社記者林巧璉攝 113年1月12日

國民黨副總統候選人趙少康（中）12日南下高雄為黨籍立委候選人李眉蓁（中左）輔選，活動前他受訪表示，大林、興達火力發電廠至今仍是燃煤，「民進黨真的對不起高雄人，執政那麼多年為何不能改燒天然氣，這簡直是輕視高雄人的生命」。中央社記者董俊志攝 113年1月12日

選戰進入最後階段，國民黨副總統候選人趙少康（車上前左）12日下午南下高雄，陪同黨籍立委候選人李眉蓁（車上前右）在左營、楠梓區車隊掃街拜票，全力衝刺選情。中央社記者董俊志攝 113年1月12日

2024總統及立委選舉13日將投票，國民黨副總統候選人趙少康（車上前左）12日下午到高雄與黨籍立委候選人李眉蓁（車上前右）車掃催票，把握倒數關鍵時刻全力衝刺選情。中央社記者董俊志攝 113年1月12日