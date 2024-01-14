盧秀燕力推台中市是「藍白合示範區」，蔡壁如雖未當選，但讓另三位藍營年輕選將當選，為她拿下最有價值的下屆總統選舉入場券。 新頭殼資料照

這次台中市區域立委藍天轉綠地，民進黨原本 6 席只剩 2 席，而國民黨奪回 4 席，加上 2 席連任成功總共 6 席，確認盧秀燕成為國民黨最有實力的政治人物。盧秀燕原本就是台中市六連霸立委，她如何從最強母雞，又成為最大贏家？我認為，盧秀燕勢起，與她出身媒體有極大的關係。首先，她瞭解如何透過鞏固自己的媒體形象資本，並以「媽媽市長」的鮮明意象進行政治行銷與溝通。第二，這個形象助她成功建構台中市在六都獨有的「遺棄感」，這種社會情緒團結了台中市中間選民與藍營固有支持者（甚至淺綠支持者），並且正當化她以地方首長槓中央，毫不妥協的政治對抗，並順利對執政黨進行地方貫穿中央的政治攻擊。

盧秀燕 2022 年獲得近 80 萬票、高達 59.4% 的得票率，靠的就是運用地方對抗中央的戰術，而後更成功打造台中市在六都獨有的「遺棄感」。最後再用「媽媽市長」的形象將社會情緒兌換成選票。最經典的兩個例子就是中火與中捷藍線。盧秀燕騎截台中空汙議題而當選，但卻以都審程序延宕中央以燃氣機組替換燃煤機組的中火優化計畫。同時，台中市空污不佳時，她立即以環境正義的方式控訴台中市民承受燃煤發電的污染，以罰款的方式、懷疑論醜化國家能源轉型的相關政策。

類似的操作也用在中捷藍線與其他需要中央支持的交通議題上。中捷藍線在盧秀燕上任後更改路線導致預算增加 600 億以上，而盧秀燕仍然用「中央卡台中」的對抗姿態，絲毫不願與中央溝通。然而，如此對抗卻反而放大了台中市作為全國第二大城，公共交通建設確實落後的事實，也強化了台中市民在六都獨有的「遺棄感」。這些社會情緒，不僅為「媽媽市長」的形象與政治態度補光，同時隔山打牛，轉嫁「換人做做看」的情緒與行動到現任民進黨立委身上。

儘管選舉結果可以從全國性的結構與趨勢層面進行分析，但是地方選舉的結果很仰賴社會溝通與互動的效度。盧秀燕出身媒體，原本就對資訊傳播管道有十足掌握，如今，熟稔拿捏公眾語言的強弱，透過完美形象打造的社會情緒，如大浪般捲走民進黨的席次，甚至讓貪污起訴的顏寬恒也能重返立委。這就是這幾年來，盧秀燕完美人設與一致相符的政治溝通攻略，在台中市一波一波，淘盡中台灣民主的結果。