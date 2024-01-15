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（中央社記者陳婕翎台北15日電）食藥署今天公布112年度美食外送平台稽查專案結果，多達7家合作店家不合格，包含必勝客新竹市林森店番茄醬過期、可不可熟成紅茶台南仁德店「熟成紅茶」檢出腸桿菌科超標逾30倍。

衛生福利部食品藥物管理署112年8月1日至10月31日會同地方政府衛生局執行「112年度美食外送平台稽查專案」，這次專案針對美食外送平台業者、美食外送平台合作餐飲業者、美食外送平台外送服務員進行查核。

美食外送平台業者稽查8家，食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目尚符合規定；食外送平台外送服務員，查核236名外送服務員運送作業衛生情形，結果均符合食品良好衛生規範準則（GHP）規定。

與美食外送平台合作餐飲業者共稽查453家，共7家店家不合格。食藥署副署長林金富今天下午接受媒體聯訪時表示，富利餐飲股份有限公司的必勝客新竹市林森店，隨餐附送的番茄醬料包貯放逾期原料，違反食品安全衛生管理法第15條第1項第8款規定，遭罰新台幣6萬元。

林金富表示，侑軒飲料有限公司的可不可熟成紅茶台南仁德店，「熟成紅茶」不符合衛生標準，腸桿菌科標準為10 CFU/mL，抽驗產品被檢出330 CFU/mL，超標逾30倍，違反食安法第17條規定，已依法裁處3萬元。

林金富說，研判「熟成紅茶」原料或製程中遭受微生物污染，已要求業者限期改善，包含手搖飲店面環境衛生，及加強員工手部衛生觀念，如拿錢找零應該落實手部清潔，再製作飲料。與所有不合格店家一樣，都會成為今年度稽查加強對象。

另外，不合格的店家還有百香商行的台南市麻豆區的米里米里烏龍茶檢出腸桿菌科140 CFU/mL，裁處3萬元；基隆市仁愛區弘爺漢堡，因食品業者產品責任保險查核結果不合格，違反食安法第13條第1項規定，所轄衛生局依法裁處1萬5000元。

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