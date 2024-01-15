日股今年以來的狂歡仍在持續，周一 (15 日) 日經 225 指數，連續第 6 個交易日收漲，收盤越過 36000 點，是 1990 年 2 月以來首次，續創近 34 年新高紀錄。

日經指數周一收盤上漲 324.68 點或 0.91%，報 35901.79 點。東證股價指數收漲 30.37 點或 1.22%，至 2524.60 點。

零售、礦業和機械等類股帶動周一的漲勢，指數當天表現最好的是川崎汽船株式會社 (Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.)，全天上漲 9.60%，收 7121 日元。

由於人們對日本個人投資者免稅計畫的興趣日益濃厚，證券公司的股價上漲。這個名為 NISA 的計畫的激勵措施從本月開始擴大。

上周五急跌的金融股，也因此得以強勁反彈，東京證券交易所的證券公司指數上漲了 4.56%，而銀行業務則漲幅 2.19%。

日經的相對強度指數 (RSI) 來到 76.41，達到「超買」的一般標準。儘管技術面有過熱跡象，但未影響股價持續上揚。

Nomura Securities 策略師 Kazuo Kamitani 表示，日經的升勢令人驚訝，但以當前反彈的速度，本周適當的修正可能難以避免。

T. Rowe Price 新興市場和日本股票專家 Daniel Hurley 認為，證交所的公司治理計畫引來很多熱情，這是為何外資、激進投資人、避險基金及巴菲特當前密切關注日本的原因。