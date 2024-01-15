消委會益生菌丨檢測40款樣本！G-Niib標示不清晰 Procalun及PicoLabb含不建議乳酸菌種糞腸球菌

益生菌作為膳食補充劑在近年大受歡迎，但你又是否知道自己吃對了益生菌嗎？消委會今次檢測了40款益生菌，並詳細解釋益生菌的功效跟種類，發現市面上多種益生菌標籤並不清晰，即使是電視廣告中常見的益生菌都未必是最好，想知更多益生菌的資訊，立即繼續睇內文！

消委會今次檢測了40款益生菌，並詳細解釋益生菌的功效跟種類，發現市面上多種益生菌標籤並不清晰。

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「G-Niib」沒有標示相關益生菌資料 2款樣本含不建議乳酸菌種

消委會這次收集了40款聲稱能提供益生菌的膳食補充劑，當中6款聲稱為女士專用，11款聲稱為兒童專用，以及23款普通益生菌。全部樣本中7款屬單一菌株的產品，其餘33款含有多種菌株。檢視40款樣本的益生菌成分，當中1款樣本「G-Niib」（G-NiiB 微生態兒童免疫配方 SIM03）完全沒有標示相關益生菌的資料包括菌屬或菌種名稱，只在其成分表中標示為「本地大學研發綜合益生菌」。另外「GNC」（益生菌強免疫防禦配方250億）的包裝上則只標示了菌株編號，未有提供益生菌菌屬或菌種名稱。

G-NiiB 微生態兒童免疫配方 SIM03 $429 每日建議食用份量售錢為$15.3，消委會表示完全沒有標示相關益生菌的資料包括菌屬或菌種名稱，而代理商只回覆消委會，該產品經AI分析宏基因大數據，研發出專為亞洲兒童提升免疫力的配方，臨床實驗証明可改善兒童濕敏情況。

至於益生菌數量方面，有2款樣本「Procalun」（東大科研17益菌元）和「TS6」（私密全效益生菌）未有標示益生菌數量，其餘38款樣本標示的益生菌數量則由每粒/每包/每克15萬至500億菌落形成單位不等。另外有2款樣本標示含有糞腸球菌，包括「PicoLabb」（特效益生菌）和「Procalun」（東大科研17益菌元），根據聯合國糧食及農業組織與世界衛生組織聯合工作小組的建議，這2個菌種的安全性仍有待確認，所以不建議作為益生菌供人類使用。

PicoLabb 特效益生菌 $430 產自美國，標示含有糞腸球菌，世界衛生組織聯合工作組最新的安全評估，這種菌株較不穩定，容易被污染，或有遺傳物質的移轉而變成致病菌的風險，不建議將這種腸球菌作為益生菌供人類使用。

Procalun 東大科研17益菌元 $395 包裝指出關注濕疹和易敏人士可每人服用2包，但消委會表示綜合了部分較大型的臨床實驗數據，發現服用益生菌與服用安慰劑的病人的濕疹症狀皆沒有顯著減輕。由於現時無足夠醫學實証証明益生菌或益生元對濕疹或其他過敏皮膚炎有確實療效，固不在正規濕疹治療選擇之內。

益生菌跟益生元是甚麼？

人類的腸道裡住滿了不同的微生物，包括細菌、病毒、霉菌等。當中包括對身體健康有幫助的「好菌」，亦不乏對健康有不良影響或會致病的「有害菌」和介乎兩者之間的「條件菌」，一旦腸道菌叢失衡，有機會引致免疫系統同樣失衡、腸胃道發炎等健康問題。益生菌是一種在攝入適當數量後會對人體產生益處的微生物，成為與人體建立互利共生關係的共生菌，有助維持腸道內菌群的平衡。

當認識益生菌後，便要認識跟益生菌只差一個字的益生元。益生元（prebiotics）是一種不被宿主消化，但能被益生菌所利用，從而促進宿主健康的物質。益生元一般是不同種類的水溶性纖維，包括低聚半乳糖、果寡糖和菊糖等。益生元除了能夠幫助大腸內益生菌的生長之外，還有其他健康功效，包括促進鈣質吸收、降低血脂和增加糞便重量，繼而有助排便。

消委會益生菌丨檢測40款樣本！G-Niib標示不清晰 Procalun及PicoLabb含不建議乳酸菌種糞腸球菌

點分益生菌？是否越多越好？

益生菌其實只是一個統稱，其實益生菌是個大家族，益生菌名稱的前半部分是益生菌所屬的「菌屬」，後半部分為益生菌的「菌種」，之後的編碼（一般由大階英文字母和數字組成）則是菌株。根據世界胃腸病學組織所發表的益生菌和益生元的全球指南，要確定一個產品內的益生菌是否能達到某種健康功效，應要按該菌株有關的臨床研究數據，而國際益生菌協會所發表的自願性行業標籤指南亦表示益生菌產品應清楚標示其益生菌的菌屬、菌種和菌株，按此說法，即並非益生菌越多越好。

常見的益生菌菌屬經過多年來的醫學研究，目前被醫學確定存在於人體內的益生菌約有17個菌屬，現今最多科學研究的益生菌屬於兩個主要菌屬：乳酸桿菌屬和雙歧桿菌屬。其他較常見的菌屬有釀母菌屬、鏈球菌屬、腸球菌屬等，但其效用仍有待更多科學研究驗證。

消委會益生菌丨檢測40款樣本！G-Niib標示不清晰 Procalun及PicoLabb含不建議乳酸菌種糞腸球菌

消委會益生菌選購貼士

1.益生菌並非一定有益

不是每個人都需要服用益生菌。如果消費者為了「改善健康」而服用益生菌的話，應留意益生菌也可能有副作用。不同益生菌菌種可帶來的健康益處各有不同，消費者應向醫生和專業人士了解自己的健康情況，按需要而選擇合適的益生菌。

2. 出現健康問題應先求醫

雖然益生菌或可幫助改善腸道健康，但如果消費者有任何健康問題或患上疾病，應該先諮詢醫護人員或醫生意見，而非自行購買或服用益生菌。

3. 應選擇產品上資料較為齊全、受更多國際認可的菌種

若消費者希望自行選擇益生菌，應先了解產品上的資訊，選擇產品上資料校為齊全、受較多國際認可的菌種。如加拿大衛生部列出可接受的非菌株益生菌的特定健康聲明的菌種和中國內地《益生菌類保健食品申報與審評規定（試行）中訂定的10種可用於保健食品的益生菌菌種。

4.小心儲存益生菌產品

一般益生菌產品有機會受溫度和濕度影響，應避免存放於太熱（超過30度）或太濕的地方，同時要避免兒童接觸以降低誤食風險。

5.均衡飲食 多做運動 可助增強腸胃健康

要保持腸胃健康和增強抵抗力，不應只靠膳食補充劑，消費者應保持均衡飲食，攝入足夠的蔬菜和生果，多做運動。

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