殼牌公司 (SHEL-US) 同意以超過 13 億美元的價格，將其奈及利亞陸上石油業務出售給當地公司的財團。

如果獲得政府批准，該交易將實現殼牌的長期目標，即擺脫尼日河三角洲地區充滿挑戰的營運環境，同時保留在該國其他地區的業務。除了最初的價格數字外，殼牌表示，竣工後還將收到高達 11 億美元的額外現金付款。

殼牌天然氣和上游綜合總監 Zoe Yujnovich 周二 (16 日) 發表聲明表示，「這項協議代表殼牌在奈及利亞的一個重要里程碑。」該交易「簡化了我們的投資組合，並將未來在奈及利亞的投資重點放在深水和綜合天然氣領域」。

聲明指出，該資產的買家為 Renaissance，由 ND Western、Aradel Energy、First E&P、Waltersmith 和 Petrolin 等勘探和生產公司組成，所有這些公司都位於奈及利亞。

法院之前裁決命令奈及利亞殼牌石油開發公司暫停撤資計劃，等待與污染指控相關的法庭案件結果，導致銷售過程陷入困境，該過程不得不在 2022 年停止。本月稍早，奈及利亞最高法院接受殼牌針對這項裁決的上訴。

出售後，殼牌將透過其深水石油業務殼牌奈及利亞勘探和生產有限公司繼續在該國開展業務。另一個向國內工業和商業客戶提供天然氣的部門殼牌奈及利亞天然氣有限公司將繼續經運。殼牌將保留在奈及利亞液化天然氣公司 25.6% 的股份，繼續生產和出口液化天然氣。