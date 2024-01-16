周一（1月15日）是美国人纪念小马丁·路德·金（Martin Luther King Jr.）的节日，人们在这一天游行、祈祷并参加志愿者活动，以纪念这位已故的著名民权领袖。

乔·拜登（Joe Biden）总统在费城非营利赈灾慈善机构Philabundance做志愿者，在那里他将苹果塞进募捐箱，并与该饥饿救济组织的工作人员聊天。

在南卡罗来纳州，美国副总统卡玛拉·哈里斯（Kamala Harris）鼓励人们用自己的声音继续为正义而战，反对对基本自由的攻击。

“想想在我们全国各州，极端分子攻击神圣的投票自由，”她说。“他们通过法律禁止投放选票的票箱，限制提前投票，限制缺席选票。”

她称马丁·路德·金是“一个有远见的人，他看到了可能发生的事情，不受过往的拖累”，并形容他是“一个感动美国人民的思想、心灵和脚步的组织者”。

在新罕布什尔州一年一度的马丁·路德·金日煎饼早餐会上，民主党联邦参议员玛吉·哈桑（Maggie Hassan）告诉人们，“马丁·路德·金一生中最持久的经验之一就是，我们每个人都有能力去有所作为。”

“我们的任务是唤起金博士所说的‘当前的紧迫性’，每个人都以自己的方式尽自己的一份力量来帮助我们的民主，”她说。“通过这样做，我们可以将能够努力更接近正义，并确保梦想的持续。”

这一天，美国各地的人们参加社区服务。众多以服务为导向的组织在这一天组织了活动，包括美国政府机构美国队（AmeriCorps ）。

每年1月份的第三个星期一，美国人都会向马丁·路德·金致敬。他在1950年代和1960年代组织了反对南方种族隔离、争取黑人平等和投票权的非暴力抗议活动。他于1968年被刺杀。

今年，这个假期恰逢马丁·路德·金的95岁冥诞。今年也是《民权法案》通过和马丁·路德·金获得诺贝尔和平奖60周年。

在亚特兰大，马丁·路德·金中心的年度纪念仪式在历史悠久的埃比尼泽浸信会教堂举行，马丁·路德·金曾在那里担任牧师。

马丁·路德·金的女儿伯妮丝·金（Bernice King）告诉参加第56届纪念仪式的人们，她父亲的非暴力遗产告诉世界，“我们可以战胜不公正、无知，同时追究那些人的责任，而不是寻求摧毁、削弱、羞辱或取消他们。”

她说，受马丁·路德·金启发的非暴力抗争是“将这个旧世界变成新世界的蓝图”。“这是一种理念和方法论，为我们提供了勇气、策略和纪律来控制我们的冲动、我们对报复和复仇的需求，用一种以爱为中心的方式抵制不公正的理念。”

她补充说：“金氏非暴力抗争将人类从我们最卑鄙的自我中解救出来，并呼吁我们达到一个更高的目标，即在不用我们的言语和武器相互摧毁对方的情况下摧毁一切不公正。

在华盛顿，马丁·路德·金三世（Martin Luther King III）参加了在他父亲的纪念园举行的献花圈活动。