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（中央社記者楊淑閔台北17日電）環境部明定明年3月起，露營場須設污水處理。農業部今天表示，其主管的休閒農場內的「露營設施」雖將改為農業體驗設施的附屬營位而不適用，但整體休閒農場污水處理原已有規範。

迎合消費商機，全台紛紛設置露營場，環境、生態卻可能遭破壞。為落實管理，區分休閒農場、露營場之別，依據交通部「露營場管理要點」申設露營場用地，不得設置休閒農場。農業部也在去年5月預告修正「休閒農業輔導管理辦法」部分條文，調整相關用詞。

農業部農村水保署組長楊欣佳告訴中央社記者，預告去年已結束，因遇上政府組織改造，相關文字整理持續進行中，其中第21條「十五、露營設施」將刪除，未來用「農業體驗設施」的附屬營位管理，預計1月底、2月初公告施行。

他並說，名稱改變後，雖然不是環境部規定露營場須設污水處理的管理對象，但仍是休閒農場的一部分，因此必須符合休閒農場申設時的所有規定，污水處理也有相關規範，會由水利、環保等主管機關查核是否符合規定，且同法第41條也就設置區位若涉及水質水量保護區等區位，規定必須依各相關法令規定辦理。

此外，楊欣佳補充，「休閒農業輔導管理辦法」規定，休閒農場內非農業用地面積、農舍及農業用地內各項設施的面積合計不得超過休閒農場總面積40%；其中「農業體驗設施」的附屬營位最大設置面積，以休閒農場內農業用地面積10%為限，且不得超過2000平方公尺；可用空間皆有相關規範。

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環境部去年預告修正「禁止足使水污染行為」草案，原訂今年7月上路，要求露營場產生沖洗式廁所排水及生活雜排水，應妥善收集處理並設置足夠處理量污水處理設施。因業者希望有緩衝期，改為明年3月1日上路。

上述新制生效後，業者若未設置水污處理設施，可依水污法處新台幣3萬到300萬元罰鍰，限期未改善得按次罰，必要可勒令歇業。若有設置污水處理設施卻操作不當、放流水不符標準，可處3000至30萬元罰鍰。（編輯：陳政偉）1130117