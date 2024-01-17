三退民眾：願為自由、法制的新中國竭盡全力 作者：陳月秀

住在山東省的遊子吟表示雖然十多年沒參加任何所謂的黨組織生活活動，也停繳黨費了。但他還是鄭重聲明：「退出與中共邪黨及與其有關的一切附屬組織。我之前所有與之有關的宣誓全部作廢！」

在遊子吟的眼中：「中共組織就是一個非法的組織，是一個連流氓都不如的邪教組織，是撒旦，是人間的惡魔。」

三退後願為全民和法輪功學員伸張正義

除了退出中共邪教，遊子吟還表明：「為自己的家人及子孫後代選擇一個美好的未來，同時要竭盡全力和爆料革命以及所有反共的人民站到一起為全中國人民實現和平、自由、法制的新中國聯邦而不懈努力！必定為法輪功學員伸張正義、討回公道，不再抱屈銜冤！請神眷顧，蒼天大地為證。」

遊子吟在這篇近8百個字的三退聲明中，描述了加入黨團隊的經歷。

「我一直生活在牆內，深愛我們的祖國。可悲的是，從初中開始就被迫學習中共的假政治，對他們宣稱的『一切為人民服務』的『善行』歌功頌德。由於無知，被這種極具迷惑的假、騙氛圍的影響下，我積極的加入了共青團，自己也樂意做為一個入黨積極分子而刻苦學習將來報效祖國和人民，所以，在大學就稀裡胡塗的發了毒誓入了共產黨。」

揭開中共欺騙和謊言背後的邪惡

遊子吟表示：「在社會中我了解的真相越多，我就越覺得我曾經受到的教育都是欺騙和謊言！欺騙和謊言的背後都是無底線的邪惡和貪婪！自己活在當中卻渾然不知。」

「由於中共擅於利用狡詐的欺騙手段掩蓋其所做的惡行，通過控制和利用輿論宣傳、媒體姓黨、暴力機構：軍隊、警察，讓軍隊『聽黨指揮能打勝仗』，來鎮壓任何有異議的聲音和行動。所以，中共控制下的70年，是中華大地噤若寒蟬的70年！祖國大地四處充滿了災難和邪魔惡黨中共的肆虐。」

「打土豪分田地，私人財產充公，是中國人悲慘生活的開始；無知的大躍進，趕英超美，3年饑荒餓死幾千萬中國人民，易子而食、析骸以爨，餓殍遍地；文化大革命，人斗人，沒有朋友，沒有親人，冤魂屈鬼悽慘的遊蕩在祖國上空。」

「八九六四，血腥鎮壓、坦克碾軋學生運動；中共無信仰，人定勝天，故害怕真正的信仰，於是基督教打壓，對法輪功學員設計迫害，對法輪功學員實施慘無人道、慘絕人寰的活體摘器官的千古惡行！」

明白真相 覺醒的民眾選擇三退

發表於2004年的《九評共產黨》，第一次全面深刻的揭露中共反人類的邪惡本質，將其罪行暴露在光天化日之下，驚醒了被嚴重洗腦欺騙的中國人，人們開始醒悟並認識到「為黨獻出生命」的毒誓現在必須聲明廢除，才能擁有生命的未來。

各地明白真相的民眾，不斷地匯入三退大潮，在三退聲明中，有些人詳細的表達了自己的親身經歷與體會。有些則人簡短明確的表達了自己宣誓退出中共組織的心聲。

江西省小海：「退團是一種智慧，也是一種選擇。是選擇未來，就切斷與邪靈的聯繫。」

甘肅省楊勇：「我是一位退休教師，一直被共黨矇騙，如今清醒了，決定退出中共組織！」

老裴：「退出邪黨的一切組織，被騙了40年了方才醒悟。感謝退黨義工。」

河南省張銳：「我是政府人員，我看這個黨不行了，我願退出它。」

江西省賴安：「我是公務員，曾經入團。我認為這個黨是邪惡的代表，決定與之劃清界限，退出共青團邪教。」

廉寧：「我自願退出這個誤導了我十幾年的，導致中國社會黑暗無邊的中國共產黨。」

上海市張東生：「我退出四十多年前加入的邪團組織，心裡很輕鬆！」

金妹：「中共邪黨害死了那麼多中國人，我要全部退出這個邪黨。」

熊妹、金志華：「談及邪黨之邪，三天三夜也說不完，深深悔恨上了賊船，現在明白了真相，決定退團。」

中共是殺人不眨眼的魔鬼！

對共產主義一樣深惡痛絕的小光、小霞，也在退出團隊的聲明中表示：

「生在共產主義的社會裡，沒有感到一絲溫暖，到處都是私產，看到中共很多滅絕人性的殺戮，把自己的人民當奴隸的對待，悲痛欲絕，也看到了真正殺人不眨眼的魔鬼！本人曾年幼無知、加入過中共曾有的少先隊團體！今日明白真相、發誓退出中共團體、天地為簽、神明為證！」

廣州省民眾，包括李玲俐、陳旺財、李聰明 等 33人，一起退出共產黨和共產黨其它組織(共青團及少先隊)。他們在三退聲明中表示：

「過去土匪躱深山，如今土匪滿地行，殺人劫舍無人管，殘殺好人心更狠 ! 特此聲明。」

署名曾治的民眾是曾子的後代子孫，也是中共暴政的受害者。他聲明退出中國共產黨及其所屬的一切相關組織：

「中國共產黨是世界上最大的邪靈，在中國實施嚴酷的暴政，僅以我家為例：我的爺爺曾祥光（號樹培）是曾子第75代孫，一直在重慶鄉下擔任教師，1959年10月1日，被活活餓死在自己家裡，享年45年。」

「我的叔叔曾一忠，生於1941年5月16日，18歲時因饑荒去重慶打工，被公安拘留，1959年10月1日，被重慶渝中區法院以反革命集團罪判處有期徒刑前後長達25年。」

中共殺人如麻，泯滅人性，李曉霞在三退聲明中也氣憤地表示：

「這個組織太沒人性了，毛澤東時代說個不字就把人殺了，唉。現在拆遷說打死人就打死，什麼世道。」

住在山東省的韓樓在退出團隊聲明中表示：

「中共自建政以來就沒有做過什麼好事，中共是最大的黑幫、流氓、邪教，欺壓百姓、為非作歹、殘暴無道、喪盡天良…打倒共產黨。」

不與中共為伍 不為虎作倀、助紂為虐

共產黨的凶殘令人髮指，重慶市居民張進野表示不再助紂為虐了，他慎重的聲明三退：

「多年目睹了共黨的邪惡和暴政，使我感受到當年滿懷激情並決心要為共產主義事業奮鬥終身的理想原來是南柯一夢，虛無縹緲，是完全被人愚弄，共產暴政殘酷的鎮壓人民已經暴露出了他們凶殘的、與人民為敵的本性，那些貪官貪得無厭，魚肉人民的行徑讓人髮指。」

「所以， 我決定再不與他們為伍，不再做為虎作倀、助紂為虐的傻事了（當然，我是沒有做過任何壞事，我已20多年沒有過組織生活和加納黨費了，本來已經屬於自行退黨的行列），所以，在此慎重聲明即日正式退出邪惡的共產黨組織。」

小攀、大成、小卓一起聲明退出共產黨、團、隊：

「共產邪靈危害全球，其所到之處假惡丑泛濫、摧殘人性、靠欺騙洗腦暴力維持其殘暴統治，其意識形態污染世界，今真相逐漸被揭露，令人警醒。作為有良知的人均應該與共產黨及其附屬組織斷絕關係。」

沒錯，凡是有良知的中國人都應該與共產黨及其附屬組織斷絕關係。千萬不要為虎作倀、助紂為虐。

最好是如上述的三退勇士遊子吟所言：要和所有反共的人民站到一起，為全中國人民實現和平、自由、法制的新中國聯邦而不懈努力！也就是除了自己三退，還要讓更多人明白真相，趕快三退。

截至目前為止，在全球退黨服務中心的平台上顯示，已有4億2千5百多萬人退出中共的黨團隊。相信在所有熱愛自由的中國人同心協力下，自由的新中國一定指日可待。

本文只代表作者的觀點和陳述。

（全球退黨服務中心/責任編輯：劉明湘）

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