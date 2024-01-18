貴州政法委原副書記偷看禁書 擺「官帽椅」布風水局

【新唐人北京時間2024年01月19日訊】已落馬的貴州省政法委原副書記劉文新，曾是中共黨魁習近平親信陳敏爾的舊部。官方披露，他私藏偷看境外禁書，表面信馬列，實際長期求神拜佛，還特意請風水大師算掛，在家中擺放「官帽椅」布風水局。

1月18日晚，貴州官媒播出反腐專題片，劉文新對著鏡頭哭著說「對不起」。

片中披露，劉文新長期大搞「兩面派」「偽忠誠」，私藏偷看「有嚴重政治問題」的境外書刊，表面說信馬列，實際卻篤信風水、相信神佛。

劉文新長期求神拜佛，還在家中供奉神像、擺放法器。「遇到菩薩都拜，耶穌也拜一下，這個如來佛也拜一下，觀音也拜一下，峨眉山的這個普賢菩薩也拜一下，什麼都相信。」

他任黔西南州委書記後，特意請「風水大師」算卦，並按要求在家中擺放玻璃魚缸和木質官帽椅佈下風水局，祈求陞官。

公開資料顯示，現年56歲的劉文新，江西萍鄉人，長期在貴州省任職。2017年2月任貴陽市市長，8月任黔西南州委書記。2022年3月，任貴州省委政法委副書記。

2022年10月劉文新被查，2023年9月16日，被「雙開」，被指控涉嫌受賄罪、行賄罪、洗錢罪。

專題片披露，劉文新大搞權色、錢色交易，長期與他人發生不正當性關係，嫖娼、賭博；玩物喪志、痴迷刀具；違規向企業攤派費用，違規干預和插手司法活動。

片中稱，劉文新是「一把手」濫權妄為的惡劣典型，集政治變質、經濟貪婪、生活腐化於一身，是嚴重污染政治生態的「毒瘤」，是迄今為止貴州查辦的涉案金額最大的案件。

值得一提的是，劉文新曾是習近平親信陳敏爾的下屬，他任貴陽副市長期間，陳敏爾從浙江省調任貴州省，是劉文新的上司。陳敏爾從貴州省調至重慶市後，劉文新也離開貴陽市，去往黔西南州。

2014年至2022年，劉文新擔任貴陽市市長、黔西南州委書記期間，貴陽市查處30餘人，其中包括茅台集團原董事長高衛東。去年3月27日，劉文新的前任、貴州省前副省長李再勇落馬。

據明慧網消息，劉文新在貴陽、黔西南州主政期間，該地區發生多起迫害法輪功學員事件。劉文新作為主要官員，對此負有不可推卸的責任。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：夏荷）

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