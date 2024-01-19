中國安徽省界首市人民法院近日開庭審理一出奇案。一對夫妻透過購買廢底片進行處理，從中提煉出白銀 27 斤，又透過非法處理印刷廠廢底板、醫院廢CT片等物品再加以轉售獲利，竟然獲利 50 多萬元人民幣（折合新台幣約 220 萬元），兩人被依環境污染罪起訴。

據中國《瀟湘晨報》報導，被告人王某與鄭某是夫妻關係，兩人共謀透過清洗底片、煅燒提煉白銀的方式盈利。兩人於 2021 年期間，先是在界首市光武工業區租借廠房並進行改裝，並聘用工人在廠內工作。王某與鄭某在沒有工商營業執照以及危險廢物經營許可證的情況下，從他處購買底片，並組織工人從事清洗、粉碎底片、焚燒沉澱物、提取物質等工作。

此外，王某又購買印刷廠廢底板、醫院CT廢片等危險廢物，經非法處置後銷售給他人，共銷售 119.79噸，獲得非法所得 44.3萬 元人民幣（折合新台幣約 194.9 萬元）。在非法處置危險廢物過程中，王某從沉澱物中提取白銀 27 斤，並通過銷售白銀獲取違法所得 6 萬元人民幣（折合新台幣約 26.4 萬元）。

阜陽市界首市生態環境分局依法查處王某、鄭某廠房，經勘查後，廠房內堆放的底片原材料重量約 19.26 頓，經非法處置後的塑片重量約 50.24 噸，渣塊重量約 2.08 噸。阜陽市界首市生態環境分局認定，現場查獲的底片為 HW 感光材料廢物，屬於危險廢品，具毒性。

被告人與生態環境局達成生態環境損害賠償磋商協議，將支付本案環境污染時間的應急處理費用和生態環境恢復費用的環境損害數額 22.3 萬元人民幣（折合新台幣約 98.1 萬元）。被告人鄭某與王某被界首市人民法院依環境污染罪起訴，案件審理過程中王某於 2023 年 10月 4 日死亡，法院裁定終止對其審理。被告王某系處於自首，當庭自願認罪，對其從輕處罰，判處尤其徒刑三年，緩刑三年六個月，並處罰金人民幣六萬，並將鄭某推出的非法所得 50.3 萬元人民幣（折合新台幣約 221.3 萬元）上繳國庫。