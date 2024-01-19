中國工商銀行洩露機密資訊 美國開罰3,240萬

【新唐人北京時間2024年01月20日訊】中國工商銀行及其紐約分行，因為洩漏機密資訊，被美國罰款3千多萬美元。

美國聯邦儲備委員會（Federal Reserve Board）和紐約州金融服務廳的調查中發現，中國工商銀行及其紐約分行：

（一）因未經授權使用和披露機密的監管資訊

（二）未報告倒簽文件（Backdated）日期的行為

（三）在執行反洗錢規定上不足

因此，被罰款3,240萬美元，其中，紐約金融服務局對其罰款3,000萬美元，美聯儲罰款240萬美元。

紐約州金融服務廳在一份單獨聲明中說：「中國工商銀行一名員工，將機密信息透露給了一個外國監管機構。」

根據週五公布的命令，中國工商銀行董事會和分行管理層，必須在90天內向美聯儲提交一份書面計劃，詳細說明如何加強合規政策和程序、公司治理、管理監督、客戶盡職調查要求以及機密監管信息的處理。

紐約州金融服務廳負責人艾德麗安·哈里斯(Adrienne A. Harris) 在聲明中表示，《銀行保密法》和《反洗錢法》是保護國家安全的重要法律法規，可保護金融市場和消費者免受不良行為者的侵害。受監管機構必須對未能遵守法律和監管標準負責。

新唐人電視台記者尚敬紐約報導

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